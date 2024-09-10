Altın sertifikası mı, fiziki altın mı yoksa altın fonları mı? Avantajları ve dezavantajları

Güvenli liman altın, son dönemin en öne çıkan yatırım araçları arasında yer alıyor. Son dönemde ABD ekonomisine ilişkin açıklanan zayıf verilerin ABD ekonomisini beklenenden daha kırılgan olabileceği algısıyla bozulan risk iştahı kıymetli metale olan talebi artırırken, Ortadoğu’da süregelen ve daha geniş bir çatışmaya ilişkin devam eden jeopolitik belirsizlik de ons altının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu.

FED’in bu yıl birden fazla faiz indirimine gidebileceği beklentileri de bu yükselişi destekledi. Hem ons hem gram tarafında veri akışına bağlı olarak zaman zaman kısmi geri çekilmeler görülse de genel tablonun yükseliş yönlü olduğu kaydediliyor.

FARKLAR NELER?

Bu noktada 2023’te borsada işlem görmeye başlayan Darphane altın sertifikası da hem merak ediliyor hem de ilgi çekiyor. Biz de Ekonomist-Stratejist Tuğba Ekin ile altın sertifikası ile fiziki altın arasındaki farkları, hem iki enstrümanın hem de altın yatırım fonlarının yatırımcılar açısından avantajlarını ve dezavantajlarını konuştuk.

- Yıl başından bu yana fiyat değişimine bakıldığında fiziki gram altın ile Darphane Altın Sertifikası arasındaki farkın açıldığı görülüyor. Fiyat değişimi; 2 Ocak-6 Eylül döneminde gram altında yüzde 38,57, Darphane altın sertifikasında yüzde 23,77. Bu durumun temel nedenleri neler?

Bu şekilde bir kıyaslama matematiksel olarak doğru olmaz. Çünkü 2 Ocak’ta alınan bir altın sertifikası 3 ay sonra fiziki altına çevrilebildiği için aslında 3 ay sonraki beklenti fiyatını temsil eder. Dolayısıyla örneğin ekim ayında altın sertifikasına yeni yılın fiziki altın fiyatını temsil ettiğini bilerek yatırım yapmak ve hesaplamak gerekir. Vade farkının ve beklentilerin oluşturduğu fiyat farkı, ikisi arasındaki getiri farkının temel nedenidir.

- Darphane altın sertifikası 2023’te borsada işlem görmeye başladı. Bu ürüne ilgi nasıl?

Bu ürüne yoğun ilgi var. Hisse senedi piyasasında süregelen düzeltmelerde ortalama yapmak isteyen yatırımcılar sertifika satışı yaptı. Zaman zaman fiziki ve altın sertifikası arasındaki farkın bu nedenle çok azaldığı günler gördük. Altın fiyatı için orta-uzun vadede yükseliş beklentisi devam ediyor. FED’in faiz indirimlerine başlaması volatilite getirebilir. Güncel tarihte (Eylül ayı) yapılan Altıns1 yatırımları, aralık ayındaki fiziki altın beklenti fiyatını temsil ediyor. Eylül ayında FED’in ilk faiz indirimini yapması ile Altıns1’e daha çok ilgi odağı olabilir. Hızlı fiyat hareketleri yatırımcıların risk iştahını yükseltebilir.

- Yatırımcılar açısından fiziki altın, altın sertifikası ve altın fonunun avantajları ve dezavantajları neler?

Fiziki altın alındığında alım-satım arası fark, altın sertifikasına göre çok daha fazladır. Bu durum yatırımcının fiziki altında dezavantajı olduğu gibi, altın sertifikasında ise avantajı durumunda.

Altın sertifikası en erken 3 ay içinde fiziki altına dönüştürülebildiği için beklenti fiyatını yansıtıyor. Bu nedenle bu verileri iyi takip eden, beklentileri doğru yönde tahmin edebilen ve finansal okur yazarlığı olan yatırımcılar için bir avantaj olmasının yanı sıra, bilinçsiz yatırımcılar için büyük bir dezavantaj yaratabilir.

Bence en önemli püf noktalardan biri fiziki altın aldığınızda 7/24 kullanabilir, bir alıcı bulabilir ve satabilirsiniz. Fakat altın sertifikası işlemleri için fiziki altına çevirmediğiniz sürece ancak Borsa İstanbul’un (BİST) işlem saatlerinde alım-satım yapmak mümkün.

Altın fonu için de benzer bir durum söz konusu. İşlem saatlerinin sınırlı olması dezavantaj. Ayrıca fonların kendi içinde birbirinden farklı oranlarda fon işletim ücreti oluyor. Yatırımcılar genelde bu detayları hesaplamakta ve takip etmekte zorlanıyorlar. Altın fonlarının avantajı ise profesyoneller tarafından yapılan risk yönetimi ile başarılı bir fon yönetimi fiziki veya altın sertifikasına kıyasla daha iyi getiri imkanı sunabiliyor. Tabii ki bu durumun tersi de mümkün. Altın fonları risk derecelerine göre kendi içinde ayrılıyor. Tecrübesiz yatırımcıların altın fonu yatırımlarında düşük veya orta riskli fonlara yatırım yapmaları makul olacaktır.

