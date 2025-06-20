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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Anadolu’nun gelişen kentlerinde büyüyecek

Otelden seyahat acenteciliğine ve balon turizmine kadar turizmin farklı alanlarında hizmet veren Dorak Holding, hızla büyüyor. 70 milyon dolar yatırımla Denizli ve Bodrum’da otel planlayan grup, Anadolu’nun gelişen kentlerinde zincirine yeni halkalar ekleyecek.

20 Haziran 2025 | 16:10
Anadolu’nun gelişen kentlerinde büyüyecek

Turizm sektörünün öne çıkan gruplarından biri olan Dorak Holding, yeni yatırımlarla büyümesine devam ediyor. 1971’de Dorak Tour olarak başlayan serüven bugün 26 şirket, 60 marka 4 bin çalışan ve 350 milyon dolar ciro büyüklüğe ulaştı. 

2025’i ise 650 milyon dolar ciro ile kapatmayı planlayan grubun 2026 ciro hedefi ise 1 milyar dolar. Üçü İstanbul, biri Kuşadası ve sekizi Kapadokya’da olmak üzere toplamda 12 oteli bulunan grubun Kapadokya’da 8 binin üzerinde, İstanbul, Denizli, Kuşadası’nda yaklaşık 10 bin civarında yatak kapasitesi var.

ATA TURİZM HALKA AÇILACAK
Dorak Holding’in amiral gemilerinden biri olan ve cirosun yüzde 65’ini sağlayan Ata Turizm’in halka arz çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bu yılın ikinci yarısında halka arz takvimi açıklanacak. Mustafa Pilav’ın verdiği bilgilere göre, Ata Turizm 21 ülkede 24 ofisiyle hizmet veriyor. Şirket Arjantin, Peru, Japonya, Çin gibi niş pazarların da aralarında bulunduğu 54 ülkeden turist getiriyor. Ata Turizm’in 2025’te 350 bin turist, 2026’da 450 bin turist getirme hedefi bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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İLERİ
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
GERİ
İLERİ
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