Anadolu’nun gelişen kentlerinde büyüyecek

Turizm sektörünün öne çıkan gruplarından biri olan Dorak Holding, yeni yatırımlarla büyümesine devam ediyor. 1971’de Dorak Tour olarak başlayan serüven bugün 26 şirket, 60 marka 4 bin çalışan ve 350 milyon dolar ciro büyüklüğe ulaştı.

2025’i ise 650 milyon dolar ciro ile kapatmayı planlayan grubun 2026 ciro hedefi ise 1 milyar dolar. Üçü İstanbul, biri Kuşadası ve sekizi Kapadokya’da olmak üzere toplamda 12 oteli bulunan grubun Kapadokya’da 8 binin üzerinde, İstanbul, Denizli, Kuşadası’nda yaklaşık 10 bin civarında yatak kapasitesi var.

ATA TURİZM HALKA AÇILACAK

Dorak Holding’in amiral gemilerinden biri olan ve cirosun yüzde 65’ini sağlayan Ata Turizm’in halka arz çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bu yılın ikinci yarısında halka arz takvimi açıklanacak. Mustafa Pilav’ın verdiği bilgilere göre, Ata Turizm 21 ülkede 24 ofisiyle hizmet veriyor. Şirket Arjantin, Peru, Japonya, Çin gibi niş pazarların da aralarında bulunduğu 54 ülkeden turist getiriyor. Ata Turizm’in 2025’te 350 bin turist, 2026’da 450 bin turist getirme hedefi bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.