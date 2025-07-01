Ariş Pırlanta evlilik mücevherinde büyümeye odaklandı

Kuyum sektöründeki yolculuğu 1900’lü yılların başına dayanan Ariş Pırlanta, evlilik mücevheri segmentine odaklanarak hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyümeyi hedefliyor. Hali hazırda Türkiye genelinde 25 mağazası, 7 bayii ve 102 satış noktası bulunan şirket, satış noktası sayısını 120’nin üzerine çıkarmayı ve ihracat kapasitesini artırmayı planlıyor.

İhracatın toplam cirodaki payının yüzde 7-8 olduğunu belirten Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, “Mevcut dağıtım altyapısını kullanarak ve önümüzdeki dönemde genişleterek hem Türkiye genelinde erişimini artırmayı hem de ihracat faaliyetlerini güçlendirerek uluslararası pazarlarda daha etkin bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” diyor.

“Ariş Pırlanta olarak tüm marka yolculuğumuzun nihai hedefi dünya markası olmak” diyen Güzeliş bunu 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtiyor. Dünyada üst segment mücevherciler ile alt segment kuyumcular arasında orta segmentte, birçok ülkede boşluk olduğunu belirten Güzeliş, orta segmentte kaliteli ürün, iyi hizmet ile konumlanacaklarını vurguluyor. Yurtdışında başta ilk yurtdışı mağazasının açıldığı Almanya olmak üzere Hollanda ve Avusturya’da da mevcut satış noktaları ve bayilerini artırmayı hedefleyen marka, Romanya gibi Avrupa ülkelerinde mağazalar açmayı planlıyor. Güzeliş, önümüzdeki dönemde ikincil hedef bölgeleri olan Amerika pazarı için çalışmaları artıracaklarını belirtiyor.

EVLİLİĞİN PAYI YÜZDE 50-55

Türkiye’de pırlantalı mücevher pazarının yaklaşık yüzde 70’i nişan, evlilik ve yıldönümü gibi özel gün odaklı alışverişlerden oluşuyor. Genel kuyumculuk sektöründe evlilik odaklı mücevher ürünleri, pazarda yüzde 50-55 pay alıyor. Ariş Pırlanta operasyonlarında evlilik ürün grubunun payı yüzde 45-50 düzeyinde seyrediyor.

Özellikle evlilik segmentinin pazardaki lokomotif rolüne dikkat çeken Güzeliş, “Evlilik ürün grubunu fiyat, tasarım ve fonksiyon açısından zenginleştirdik. Tüm bu ürünleri ‘Ariş Wedding’ çatısı altında birleştirerek hem iç pazarda müşteri beklentilerine hızlı yanıt veriyor, hem de bu segmentteki ihracat potansiyelini artırmak istiyoruz” diyor. Güzeliş ayrıca, operasyonlar genelinde kişiselleştirilmiş mücevher ürünlerinin toplam payının yüzde 5 olduğunu, bu oranın önümüzdeki dönemde artmasını beklediklerini ifade ediyor. Tüketicilerin daha özgün, anlamlı ve özel tasarımlara yönelmesiyle birlikte, markanın bu alanda yatırım yapmaya devam edecek.

Ariş Satış ve Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş ise Uzun yıllar mücevher ile özdeşleşmiş olan markayı geleceğe taşımak için kapsamlı araştırmalar yaptıklarını belirtiyor. Dijitalleşme, teknolojik gelişim ve AR-GE’nin işin odağında olduğunu belirten Eda Güzeliş, “Gelecek kuşaklar ve bütün ekibimiz bu kültür ile işini yapıyor ve her zaman gelişime açık olarak ilerliyor. Geçmiş ile geleceğin entegrasyonundaki başarımız bizi zamansız kılıyor. Ariş olarak geçmişimizle gurur duyuyoruz ama gözümüz hep gelecekte” diyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TAKILAR ÖN PLANDA

Son yıllarda artık ‘anlam ve hikâye arayışı’nın oldukça arttığını belirten Eda Güzeliş, “Z kuşağı için duygusal bağ, tasarımın estetiğinden daha önemli hale geliyor. Anlam yüklü taşlar (doğum taşı, aile yadigârı benzeri his veren tasarımlar) revaçta. Kendi hikayeni taşı mottolu kişisel gravürler, özel sipariş yüzükler ön planda” diyor. Kişiselleştirilmiş ürünlerin ön planda olduğunu belirten Güzeliş, “Ariş Pırlanta ‘Kendi Tektaşını Tasarla’ uygulaması bu konuda çok özel bir hizmet sunuyor. GIA, HRD Sertifikalı, en yüksek kalitede pırlantaları bulmak için "Tektaşını Tasarla" özelliği ile müşteriler binlerce seçeneğe göz atarak seçimlerini karat, kesim, renk, berraklık, şekil ve fiyata göre yapabiliyorlar” diyor.

