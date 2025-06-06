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“Asya pazarında büyümeye odaklandık”

Shipsider Kurucusu Ayşe Aslı Başak, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın “2025 Yılı Türkiye’nin Teknoloji’de Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” seçildi. Başak, Güney Kore ve Singapur başta olmak üzere rotasını Asya’ya çevirdi.

06 Haziran 2025 | 07:50
“Asya pazarında büyümeye odaklandık”

Çanakkale Boğazı sularında büyüyen uzun yol gemi kaptanı Ayşe Aslı Başak, Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “2025 Yılı Türkiye’nin Teknoloji’de Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” seçildi. Denizcilik alanında gemi operasyonlarını hem ofis hem de sahada yönetirken optimizasyon hataları, yanlış hesaplamalar gibi sorunlar yüzünden maddi kayıplar yaşandığını gören Başak, bu sorunlardan yola çıkarak denizcilik şirketlerine navlunda tasarruf sağlayan yeni bir algoritmik metodoloji geliştirdi.

Singapur’da denizciliğin ilk venture stüdyosunda geliştirdiği iş fikrini Türkiye’ye dönüp Shipsider ile şirketleştiren kadın girişimci, şimdi rotasını tekrar Asya pazarına çevirdi. Başak, “Güney Kore ve Singapur’daki önemli bir gemi yapım tersane ve teknoloji firması ile yapacağımız iş birliği bizim aslında yola çıktığımız Asya pazarına büyüme odaklı geri dönüşümüz olma niteliğini taşıyor. Avrupa’da önemli bir denizcilik noktasında yeni bir ofis açma durumu da gündemimizde” diyor. Başak, girişimcilik hikayesini ve büyüme planlarını Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
GERİ
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