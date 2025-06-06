“Asya pazarında büyümeye odaklandık”

Çanakkale Boğazı sularında büyüyen uzun yol gemi kaptanı Ayşe Aslı Başak, Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “2025 Yılı Türkiye’nin Teknoloji’de Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” seçildi. Denizcilik alanında gemi operasyonlarını hem ofis hem de sahada yönetirken optimizasyon hataları, yanlış hesaplamalar gibi sorunlar yüzünden maddi kayıplar yaşandığını gören Başak, bu sorunlardan yola çıkarak denizcilik şirketlerine navlunda tasarruf sağlayan yeni bir algoritmik metodoloji geliştirdi.

Singapur’da denizciliğin ilk venture stüdyosunda geliştirdiği iş fikrini Türkiye’ye dönüp Shipsider ile şirketleştiren kadın girişimci, şimdi rotasını tekrar Asya pazarına çevirdi. Başak, “Güney Kore ve Singapur’daki önemli bir gemi yapım tersane ve teknoloji firması ile yapacağımız iş birliği bizim aslında yola çıktığımız Asya pazarına büyüme odaklı geri dönüşümüz olma niteliğini taşıyor. Avrupa’da önemli bir denizcilik noktasında yeni bir ofis açma durumu da gündemimizde” diyor. Başak, girişimcilik hikayesini ve büyüme planlarını Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.