‘‘Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyoruz’’

Türkiye’nin ilk ve tek premium bebek bakım ve beslenme markası Mamajoo’nun kurucu ortağı Ayla Müstecaplıoğlu, 2023 yılında ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünün sahibi oldu. Ayla Müstecaplıoğlu, “Avrupa pazarında büyümek istiyoruz” diyor.

Türkiye’nin ilk ve tek premium bebek bakım ve beslenme markası olan ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda ilerleyen Mamajoo kurucu ortaklarından Ayla Müstecaplıoğlu, Garanti BBVA, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2023 yılında ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünün sahibi oldu.

Premium kalitede bebek beslenme ve emzirme ürünleri tasarlayıp üretmek üzere Grup Baby çatısı altında doğan Mamajoo, 2012 yılı başlarında bebekler beslenirken gaz oluşumunu engelleyen Türkiye’nin ilk ve tek anti kolik valf sistemli biberon emziği ile Gold biberonunu üretti.

2021 yılı sonunda ise Türkiye’nin ilk kez, karanlıkta parlayarak annelerin rahatça bulmalarını sağlayan gece & gündüz biberonlarını üreterek yenilik getirdi. 2013 yılında ilk ihracatını Çin’e gerçekleştiren Mamajoo, 2014 yılında Amazon Avrupa’da satışına başladı.

Bir dünya markası olma yolunda rotalarını Avrupa’ya çevirdiklerini söyleyen Müstecaplıoğlu, “Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Benelüks ülkelerinde olmayı hedefliyoruz. Bir firmayla bu konuda partnerlik için görüşmeleri sürdürüyoruz. Avrupa pazarında büyümek istiyoruz” diyor. Müstecaplıoğlu ile girişim yolculuğunu ve yeni projelerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.