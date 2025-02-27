Avrupa’ya Amsterdam’dan giriş yapacak

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden biri olan Elite World Hotels & Resorts, 2022 yılından bu yana devreye aldığı franchise iş modeli ile yeni oteller açarak büyümeye devam ediyor.

Zincir, 2025 yılındaki hedeflerini Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ve zincirin CEO’su Orkun Petekçi’nin ev sahipliğinde düzenlediği toplantıyla duyurdu.

Şu anda 8’i kendi oteli, 10’u franchise olmak üzere toplam 18 oteli bulunan zincir, 2025 yılı stratejisini yurt içinde Anadolu’da hızlı büyüme, yurt dışında ise Avrupa’ya açılma üzerine kurdu.

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, 2030 yılına kadar 50 otele ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

AVRUPA’DAKİ İLK OTELİNİ AMSTERDAM’DA AÇACAK

Yurt dışındaki büyüme stratejisi kapsamında ilk otelini geçtiğimiz yıl Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin başkenti Yamoussoukro’da açmak için anlaşma imzalayan zincirin hedefinde bu yıl ise Avrupa şehirleri yer alıyor. Bu kapsamda Elite World, Avrupa’daki ilk otelini Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açacak. Amsterdam Schiphol Havalimanı’nın bulunduğu Hoofddorp bölgesinde hayata geçirilecek Elite World Comfy Amsterdam Airport Schiphol için Elite World Hotels & Resorts ile yatırımcı ortağı VASTEB Invest B.V. arasında anlaşma imzalandı. 123 oda, restoran ve fitness salonundan oluşacak otel, 2026 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak. Zincir, markalarını bu yıl Avrupa’nın başka şehirlerine de taşıyarak 2025’i Avrupa’ya açılma yılı olarak geçirmeyi planlıyor.

ANADOLU ŞEHİRLERİNDE HIZLI BÜYÜYECEK

Elite World’ün yurt içindeki büyüme stratejisi kapsamında ise Anadolu şehirlerinde hızlı büyümek yer alıyor. Zincir, turizmi çeşitlendirme politikasına paralel olarak Anadolu şehirlerinin gizli kalmış turizm potansiyellerini en üst seviyeye taşıyacak niş destinasyonlara odaklanacak. Elite World, Anadolu şehirlerinde 3-4 yıldızlı kategorideki oteller alanındaki açığı değerlendirerek büyüyecek.

‘YATIRIMCILARIMIZLA BİRLİKTE BÜYÜYORUZ’

Emel Elik Bezaroğlu, “Turizm sektöründe 50 yıla yaklaşan deneyimimizle dünya standartlarındaki hizmet kalitemizi ülkemizin ve dünyanın farklı şehirlerine taşımayı odağımıza aldık. Ülkemiz turizm politikalarına paralel olarak, yeni açacağımız otellerde turizmi 12 aya ve tüm yurda yayacak bir stratejiyle yaklaştık. Bu şekilde markamızı daha da güçlendirerek yurt içinde geniş bir ağa sahip olurken yurt dışına da açılma stratejimizi geçen yıldan itibaren uygulamaya başladık. Bu kapsamda hızlı bir değişimden geçen küresel seyahat ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu ihtiyaçlara cevap verecek yeni markalarımızı bünyemize dahil ettik. Bugün, bünyemizdeki 10 markayla, seyahat ihtiyaçlarına cevap veriyor ve hem yurt içi hem de yurt dışında Elite World’ün hizmet kalitesine inanan yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Yatırımını Türkiye ve küresel seyahat turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek isteyen tüm yatırımcıları Elite World ile birlikte büyümeye davet ediyoruz” dedi.

DÜNYA MARKASI OLMA HEDEFİ

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi ise, “Elite World olarak bu yıl, yeni bir küresel yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz yıl Fildişi Sahilleri ile başlattığımız yurt dışı açılımımızda bu yıl Avrupa’ya odaklanıyoruz. Bu kapsamda Avrupa’nın en çok turist alan şehirlerinden Amsterdam’da 2026 Eylül’de açacağımız ilk otelle bu açılımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içinde Avrupa’da başka şehirlerde de anlaşmalarımızı imzalayarak yurt dışındaki otel sayımızı artırma konusunda bir atılıma geçiyoruz. 2025’te aralarında Almanya ve İngiltere’nin de olduğu ülkelere markamızı taşıma hedefimiz bulunuyor. Büyüme yolculuğumuzun diğer aşamasında ise Anadolu şehirlerinde hızlı büyümeyi planımıza aldık. Anadolu’daki turizm hareketlerini canlandırma ve turizmi farklı bölgelere de yayarak çeşitlendirme hedefiyle ilerleyip, 3-4 yıldızlı otel kategorilerinde hızlı bir açılım yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda sadece büyük Anadolu şehirleri değil, turizm potansiyeli ortaya çıkartılmamış illeri de hedefleyerek turizmi canlandırmak istiyoruz. 2025’te yenilikçi ve dinamik yaklaşımımızda yatırımcılarımızla birlikte büyümeyi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

TÜM KONAKLAMA İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYOR

Elite World Hotels & Resorts, küresel çapta değişen seyahat ihtiyaçlarına yeni markalarıyla cevap veriyor. Ekonomiden lükse, resort’tan residence’a kadar farklı konaklama ihtiyaçlarına cevap veren 10 markasıyla günümüz gezginlerine her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Zincir, bu yıl büyük şehirlerde residence ve otelden oluşan “combo” adı verilen, kısa ve uzun dönem konaklama ihtiyaçlarına ev rahatlığında hizmet sunan projelerle de büyümeyi planlıyor.

YARIM ASIRLIK MARKA

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, 50 yıllık konaklama deneyimiyle Türk misafirperverliğini Türkiye ve dünyadaki otelleriyle temsil ediyor. Farklı turizm çeşitlerine hitap eden markaları ve İstanbul’dan Van’a, Samsun’dan Kuşadası’na, Marmaris’ten Yamusukro’ya yurt içi ve yurt dışındaki otelleriyle misafirlerine hizmet sunuyor. Zincir, franchise iş modeliyle büyüme stratejisi kapsamında 2030’a kadar 50 otele ulaşma hedefiyle ilerliyor.

Geniş çaplı toplantı ve kongrelere ev sahipliği yapma imkanı sağlayan güçlü teknolojik alt yapısı ve donanımlı salonlarının yanı sıra kapsamlı spa merkezleriyle misafir ihtiyaçlarına yüksek standartlarda cevap veren Elite World Grand, tarihi bir doku taşıyan, hikâyesi olan mimarisiyle misafirlerine ayrıcalıklı deneyimler yaşatan Elite World Collection, geleneksel otelcilik hizmetini, merkezi lokasyonlarda sade ve lüks bir konforla birleştiren Elite World, modern tasarımlı odalarıyla uzun süreli konaklamalara ev rahatlığında hizmet sağlayan Elite World Residence, merkezi lokasyonlarda sade ve şık bir tasarıma sahip işlevsel odalarıyla rezidans konseptine kaliteli ve erişilebilir bir alternatif sunan Elite World Homes, misafirlerine doğayla iç içe bir konaklama deneyiminin yanı sıra kurumsal organizasyonlar ve diğer çeşitli etkinlikler için geniş yeşil alanlar sunan Elite World Village, rahatça erişilebilen merkezi lokasyonlarda, çağdaş çizgileri ve akıllı teknolojik altyapısıyla fark yaratan Elite World Comfy, esnek bir tasarım üzerine kurulu modern yaklaşımı ve orijinalliği koruyan atmosferiyle Elite World Nest, fonksiyonelliğiyle dikkat çeken odalarında yenilikçi trendler ve teknolojiyi üstün bir hizmet kalitesiyle harmanlayan Elite World INN ve dinamik seyahat ihtiyaçlarına sade, samimi ve esnek hizmet anlayışıyla yanıt veren Elite World GO markalarıyla farklı kategorilerdeki konaklama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk ve dünya mutfaklarından eşsiz lezzetleri sunan The Grill, kahve tutkunlarına yönelik Coffee Company, sağlıklı yaşam, spor ve SPA alanındaki Fit Life Spa & Health Center, Ege’ye özel rafine lezzetleri özel bir atmosferde sunan balık restoranı Savlo ve özel kahve ve şarap sunumlarını lezzetleri atıştırmalıklarla birlikte sunan Vington markalarıyla seyahat deneyimini bütüncül bir yaklaşımla sunuyor.