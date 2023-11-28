AXA Grubu'nun yeşil yatırımları 26 milyar Euro'ya ulaşacak

Dünyanın 51 ülkesinde faaliyet gösteren AXA Grubu, sürdürülebilirlik stratejisine sahip. AXA Grubu, finansal varlıklarının karbon ayak izini 2025'e kadar yüzde 20 azaltılmasını ve 2023 sonuna kadar yeşil yatırımlarının 26 milyar Euro'ya ulaşmasını hedefliyor.

12-25 Kasım tarihli sayıdan

AXA Grubu, dünyanın 51 ülkesinde 145 binden fazla çalışanı ile 93 milyon kurumsal ve bireysel müşterisinin, ailelerinin, can ve malvarlığına, sağlığına güvence sağlayan çok uluslu bir şirket.

Grubun Türkiye'deki operasyonlarını 130 yıldır yürüten AXA Sigorta, bugün 81 ilde 4 bini aşkın iş ortağı, bin çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden biri. Grubun sürdürülebilirlik stratejisi, iklim krizine yalnızca uyum sağlamaya yönelik değil, aynı zamanda çözüm yaratmak için uzmanlığını ortaya koymak.

Risk yönetimi uzmanlığı, topladığı çok sayıda hasar verisi ve iklimle ilgili riskleri ele almak için fon sağladığı araştırmalarla, iklim değişikliğinin anlaşılmasına katkıda bulunmak için iyi bir donanıma sahip.

ÜÇ ANA BAŞLIKTA YAKLAŞIM

AXA Sigorta KKTC, Uluslararası İş Geliştirme ve Yeşil Yatırımlar Direktör ve İcra Kurulu Üyesi Seda Bora Arkan, AXA Grubu ve bağlı şirketleri olarak büyük bir sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini söylüyor.

Arkan, "Grubumuz bu konudaki yaklaşımını; 'yatırımcı olarak sürdürülebilirlik, sigortacı olarak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk sahibi örnek bir şirket olarak sürdürülebilirlik' olmak üzere üç ana başlık altında detaylandırılmaktadır.

Yatırımcı bakış açımızla, AXA Grubu olarak finansal varlıklarımızın karbon ayak izinin 2025'e kadar yüzde 20 oranında azaltılmasını ve 2023 sonuna kadar yeşil yatırımlarımızın 26 milyar Euro'ya ulaşmasını hedefliyoruz" diyor.

YEŞİL SİGORTA ÜRÜNLERİ ARTTI

Sigortacı olarak, sundukları teminatlar veya hizmetler aracılığıyla çevreye olumlu etki yapan yeşil sigorta ürünlerinin payını artırdıklarını, yeşil sigorta ürünlerinin primlerini 2023 sonuna kadar 1,7 milyar Euro'ya çıkarmayı planladıklarını belirten Arkan, şöyle devam ediyor:

"Örnek bir sigorta şirketi olma bakış açımızla çalışanlarımızı dönüşümün lideri haline getiriyor, ekiplerimizi iklim konularında eğitiyor, karbon ayak izimizi yüzde 20 azaltıp, geriye kalan emisyonları dengeleyerek 2025'e kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak istiyoruz."

AXA Sigorta, kurumsal ve bireysel sigortalarda farklı ürünlerle yeşil ekonomiye destek oluyor. Kurumsal ticari alanda yenilebilir enerji projelerini destekleyerek yatırımcıyı fiziksel ve finansal risklere karşı koruyan kapsayıcı paket ürünler sunuyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, hidroelektrik enerji santralleri, biyokitle/ biyogaz santralleri ve jeotermal enerji santralleri için inşaat, montaj ve operasyon dönemlerini kapsayan ürünleri mevcut. 'Dünya Dostu İş Yeri' ürünüyle yeşil bina ve LEED sertifikalarına sahip iş yerlerine fiyat avantajı ve özellikli teminatlar sağlıyor. Bireysel ürünlerde elektrikli ve hibrit araçlar için trafik ve kasko sigortalarıyla destekleyici çevre dostu öneriler sunuyor.

DÜNYA DOSTU SİGORTACILIK YAKLAŞIMI VAR

Küresel düzeyde, AXA Grubu sigorta, reasürans ve yatırım portföylerini, 2100’e kadar sanayi öncesi seviyelerin maksimum 1,5°C üzerindeki “sıcaklık artışı küresel hedefiyle” tutarlı olarak, 2050’ye kadar net sıfır sera gazı (GHG) emisyonuna dönüştürmeyi taahhüt ediyor. İklim değişikliğini önlemeye yönelik finansmanını 2030’a kadar 3-6 kat artırmayı ve kendi yatırımlarından kaynaklı karbon salımını azaltmayı amaçlıyor.

AXA Grubu’nun iklim stratejisi Türkiye’de “Dünya Dostu Sigortacılık” yaklaşımıyla hayata geçiriliyor. WWF ile ortaklaşa belirlenen esaslar doğrultusunda Yeşil Ofis uygulaması mevcut. İklim değişikliği konusunda dünya genelinde farkındalık yaratma amacıyla tasarlanan uygulama, AXA Grubu’nun karbon salınımını 2025’e kadar yüzde 25, atık ve su tüketimini ise yüzde 15 azaltmayı, AXA Grubu’nun sürdürülebilir enerji kaynaklarından yararlanma oranını yüzde 100’e çıkartmayı da hedefliyor.

