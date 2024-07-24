Ayakkabı sektörünü maliyet vuruyor

Ayakkabı ihracatı yılın ilk altı ayında yüzde 29,6 düşerken, ithalat yüzde 100’ün üzerinde arttı. Sektör temsilcileri küresel markalara Türkiye’de üretim şartı getirilmesini istiyor.

Türkiye’de yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hacme ulaşan ayakkabı endüstrisi, yıllık 550 milyon çiftle Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine sahip.

Pandemi döneminde rekabet avantajı yakalayan ve büyüme ivmesine giren sektör, son iki yıldır ise kan kaybetmeye başladı. Sektör, yüksek maliyet artışları, çakma üretim ve ithalattaki yükseliş nedeniyle zor günler geçiriyor.

Azalan ihracat ve yükselen ithalat rakamları da sektördeki durumu ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ayakkabı sektöründe 2023 yılında ihracat yüzde 2,3 azalarak 1 milyar 270 milyon dolar oldu.

2022 yılında 962 milyon dolar olan ithalat ise yüzde 45 artışla 1 milyar 400 milyon dolara çıktı.

2023 yılında başlayan ihracattaki gerileme ve ithalattaki artış trendi 2024 yılında da devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.