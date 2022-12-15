Bankalarda yükseliş potansiyeli sürüyor mu?

Banka hisselerinde faiz indirimleri ve makro ihtiyati tedbirlerle dalga boyu arttı. Yatırım kararlarında regülasyon baskılarına dikkat edilmesi gerektiği, sektör değerlemelerinin doyum noktasına yaklaştığı kaydediliyor. En çok Akbank, Garanti, Yapı Kredi beğeniliyor.

Son dönemde bankacılık hisselerindeki inişli-çıkışlı seyir baş döndürüyor. Eylül ayındaki hızlı yükselişle 4.800’leri aşarak zirvesini gören BİST-Bankacılık Endeksi; eylül ayını sert düşüşle 2.965’ten tamamlamıştı.

Ekim ve kasım aylarında da benzer hareketler yaşandı. 17 Kasım’a kadar 4.000’lerin altında seyreden BİST-Bankacılık Endeksi, atağa geçerek 23 Kasım’da 4.530’u gördü.

Bankalar, ikinci çeyrekte olduğu gibi üçüncü çeyrekte çok güçlü finansallar açıkladı. Net kârlarda ciddi artışlar kaydedildi. Finansal açıdan güçlü tabloyla bankalar, rekor kırdığı bu dönemlerde BİST’e öncülük etti.

Özellikle dalgalı makroekonomik ortamda bankacılık sektörünün ön plana çıkması, 2020’den bu yana açılan sanayi-bankacılık spreadinin kapanmasını da sağladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.