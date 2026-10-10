Bankalardan KOBİ’lere büyüme destekleri

Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’ler ve girişimciler, 2026 yılında bir yandan dalgalı ekonomik koşullar altında işletme sermayelerini korumaya çalışırken diğer yandan yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlamanın yollarını arıyor. Teminata erişim, uygun maliyetli kaynak bulma ve uzun vadeli yatırım finansmanı gibi temel konularda yaşanan güçlükler, bankacılık sektörünü geleneksel kredi sağlama rollerinin ötesine geçmeye zorluyor. Bu doğrultuda ürün gamlarını hızla güncelleyen Türk bankacılık sektörü; KOBİ’leri yalnızca borç alan müşteriler olarak değil, büyüme yolculuklarına rehberlik edilen uzun vadeli iş ortakları olarak konumlandıran yeni stratejiler geliştiriyor.

Ekonomist’in 13 - 26 Eylül 2026 tarihli sayısından

Uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan dev anlaşmalar, KGF ve İGE kefaletli özel kredi paketleri, dijital kanallardan saniyeler içinde sunulan teminatsız finansman olanakları ve gömülü bankacılık çözümleri, işletmelerin nakit akışını güvence altına alıyor. Finansal desteğin yanı sıra yapay zekâ entegrasyonu, karbon ayak izi ölçümü, e-ticaret danışmanlığı, kadın ve genç girişimcilere yönelik hızlandırma programlarıyla ekosistem uçtan uca destekleniyor. Bankalar, KOBİ’lerin birer finans müdürü gibi hareket ederek onların iç ve dış pazarlardaki rekabet yeteneklerini güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak öne çıkarıyor. Haberimizde bankaların KOBİ’lere ve girişimcilere sunduğu en güncel destekleri, yeni finansman modellerini ve hedeflerini araştırdık.

Denizbank'tan bütüncül yaklaşım

Örneğin DenizBank, dijital kanallardan sunduğu ürün ve hizmetleri yaygınlaştırırken KOBİ’lerin teknoloji, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman çözümlerini de çeşitlendiriyor. 2025 sonunda KOBİ bankacılığı kapsamında 200 milyar TL’ye yakın kredi kullandıran banka, 2026’da dijital kanallardaki ürün ve hizmetlerini daha da yaygınlaştırarak pazar payı kazanımlarına ivme kazandırmayı hedefliyor. Girişimciler ve erken aşama şirketler için işletme sermayesinden yatırım finansmanına kadar farklı ihtiyaçlara dijital kanallardan erişilebilir çözümler sunulurken, uluslararası kaynaklar da sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yatırımlarına yönlendiriliyor.

Öcal Ağar / Denizbank

DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “2026 stratejimizin odağında, KOBİ’lerin büyüme yolculuklarının her aşamasında yanlarında yer alan bütüncül bir finansal iş ortağı olmak bulunuyor. Buna göre danışmanlık, e-ticaret ve ihracat gibi alanlarda sunduğumuz desteği geliştirirken; bilgi, teknoloji ve yeni pazarlara erişimi de kolaylaştırmayı önceliklendiriyoruz” diyor.

Kadın ve genç girişimciler

Halkbank özellikle kadın ve genç girişimcilerin girişimcilik ekosistemindeki rolünü artırmayı hedefliyor. Halkbank, 2021’den bu yana yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 142 milyar TL finansman sağlarken, yaklaşık 220 bin girişimciye de 49 milyar TL kaynak aktarıyor. Bankanın Üreten Kadınlar Yarışması yeni dönem başvurularıyla altıncı kez düzenleniyor. Gençİz Zirvesi, Jet Luck ve BİGE gibi projelerle gençleri ve girişimcileri iş dünyasıyla buluşturan banka, İTÜ ARI Teknokent iş birliğindeki HUBrica Hızlandırma Programı ile fintek, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarındaki girişimleri destekliyor. TÜBİTAK KARE ortaklığındaki HackAntarktika da ekosisteme yönelik yeni projeler arasında yer alıyor.

Dr. Ömer Emeç / Halkbank

Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, “Küresel bankacılık sektörü köklü bir dönüşümden geçiyor. Bankalar artık sadece finansman sağlayan yapılar olmanın ötesinde; müşterilerin değişen ihtiyaçlarını anlayan, onları doğru kaynaklarla buluşturan ve gelişim süreçlerine eşlik eden çözüm ortaklarına dönüşüyor. Halkbank olarak bu dönüşümün, özellikle KOBİ’ler ve girişimciler açısından önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz” diyor.

Vakıfbank kalkınmaya odaklandı

VakıfBank, KOBİ’lerin uzun vade ve teminat ihtiyaçlarını uluslararası kaynaklarla çözüyor. Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar Euro, AIIB’den 300 milyon dolar kaynak sağlayan banka; KOSGEB, İŞKUR ve İGE iş birlikleriyle istihdamı, ihracatı ve imalatçıları destekliyor. VakıfBank’ın ikinci çeyrek itibarıyla toplam nakdi ve gayri nakdi kredi desteği 4,3 trilyon TL’yi aşarken, KOBİ’lere sağlanan finansman 1,1 trilyon TL’ye ulaştı ve toplam krediler içindeki pay yüzde 30 oldu. Banka, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı yaklaşımı doğrultusunda bu oranı sürdürülebilir biçimde artırmayı hedefliyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sanayi dekarbonizasyonu ve temiz ulaşım kredi paketleriyle işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sağlanıyor.

Tevfik Erpek / Vakıfbank

VakıfBank KOBİ, Perakende ve Bireysel Bankacılık Grup Başkanı Tevfik Erpek, “KOBİ’leri Türkiye’nin üretim, istihdam, ihracat ve dönüşüm kapasitesinin temel aktörleri olarak görüyoruz. KOBİ’lerin ihtiyaçlarını sahada gözlemliyor ve bu ihtiyaçlara uygun finansman modelleri geliştiriyoruz” diyor. Banka, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı yaklaşımı kapsamında KOBİ’lere sağlanan finansmanın toplam krediler içindeki yüzde 30’luk payını sürdürülebilir bir şekilde artırmayı hedefliyor.

Girişimcilere yatırım yapıyor

QNB, KOBİ’lerin işletme sermayesi ve teminat sorunlarına KGF, İGE, TOBB Nefes, Eximbank ve TCMB Reeskont kredileriyle destek sunuyor. Tüzel krediler içinde KOBİ’lerin payını sektör ortalamasının üzerinde tutan banka; Dijital Köprü ve QNBpay ile dijitalleşmeyi, QNB Global Trade ile ihracatı, IFC ile EBRD fonlarıyla da yeşil ve mavi dönüşüm yatırımlarını finanse ediyor. İnovasyon kolu QNBEYOND ile girişimcilere 300 milyon doları aşkın yatırım olanağı sağlayan kurum, Aile Şirketlerinde Yeni Nesil Liderlik programıyla da eğitim desteği veriyor. İlk yarıda nakit kredilerde yüzde 25 büyüme yakalayan banka, yılı yüzde 30-40 bandında tamamlamayı amaçlıyor.

Engin Turhan / QNB

QNB Kobi ve Ticari Bankacılık, Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, “Mevcut regülasyonlar büyümeyi belirli bir çerçevenin içinde tutsa da biz KOBİ odağımızı koruyarak sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme trendi ile KOBİ’lerimizi desteklemeyi hedefliyoruz” diyor.

Şubeye gitmeden kredi

Fibabanka ise KOBİ bankacılığında finansmana erişimi hızlandırırken bankacılık hizmetlerini işletmelerin faaliyet gösterdiği ticaret ekosistemlerinin içine taşımaya odaklanıyor. Bankanın teminatsız taksitli kredi ürünü Efsane Kredi ile KOBİ’ler şubeye gitmeden mobil kanallardan finansmana erişebiliyor. 2026’da 25 bin KOBİ’ye mobil kanallardan finansman sağlayan Fibabanka, iş ortaklarıyla gömülü bankacılık çözümlerini geliştiriyor.

Dijital Çek İskonto Kredisi ile çeklerin fotoğrafı üzerinden iskonto değerinin öğrenilmesine ve fiziki çek teslimi dışında şubeye gitmeden kredi kullanımına imkân tanınıyor. Ticari Mobil uygulaması FibabankaBiz ise finansman, nakit akışı ve günlük bankacılık ihtiyaçlarını tek deneyimde buluşturuyor. Ticari kredi başvurularının yüzde 90’ı mobil kanaldan alınıyor.

Sertan Eratay / Fibabanka

Fibabanka Mobil Kanallar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sertan Eratay, “Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Fibabanka’yı KOBİ’lerin yalnızca finansman sağlayıcısı değil, dijital iş ortağı haline de getirmek. Teknoloji, veri ve ekosistem iş birlikleriyle KOBİ’lerin günlük finansal ihtiyaçlarından büyüme yolculuklarına kadar daha entegre, hızlı ve erişilebilir çözümler sunmayı sürdüreceğiz” diyor.

ING’den dijital KOBİ hamlesi

ING Türkiye de KOBİ ve serbest meslek sahiplerinin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla dijital çözümlerini genişletiyor. Banka, finansman çözümlerinin yanı sıra Cebimdeki Danışman KOBİ hizmetiyle işletmelerin ihtiyaç duydukları konularda uzman desteğine görüntülü görüşme üzerinden ulaşmasını sağlıyor. İşim İçin Anında Kredi, İşim İçin Hızlı Limit ve Profesyonel Limit gibi dijital çözümlerle işletmelerin kaynak ihtiyacına hızlı yanıt verilirken, yeni kurulan şirketlere yönelik Yeni İşim Hesabı ile finansal ve operasyonel ihtiyaçlar tek çatı altında sunuluyor. ING Leasing ise teknoloji, otomasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanını destekliyor. Banka, mikro kredi segmentindeki pazar payını son altı ayda yaklaşık yüzde 25 artırırken KOBİ bankacılığında sektörün üzerinde büyümeyi hedefliyor.

Hüsniye Ulu / ING

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, “KOBİ’ler ve serbest meslek sahipleri için nakit akışını yönetmek, maliyetleri kontrol altında tutmak ve finansmana hızlı erişmek her zamankinden daha önemli. ING olarak, masrafsız ve dijital bankacılık anlayışımızla işletmelerin finansmana iş yerlerinden kolayca erişmesini sağlıyoruz” diye konuşuyor.

100 milyar TL'lik fon büyüklüğü

Kuveyt Türk ise finansman maliyetleri ve teminat sorunlarına karşı esnaf ve KOBİ’lerin nakit akışına uygun modeller geliştiriyor. Kâr ilavesiyle sabit fiyatlı finansman, Online Finans, Taksitli Ticari Finansman ve KFK destekli çözümler sunan banka; toplam 447 milyar TL’lik kaynak hacmini yönetiyor. Dijitalleşme ve çevreci yatırımlara da kaynak aktaran kurum, tarım fonunu 50 milyar TL’ye ulaştırmış bulunuyor.

Abdurrahman Delipoyraz / Kuveyt Türk

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “KOBİ’leri yalnızca finansman kullanan müşteriler değil, uzun vadeli iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansmanın ötesine geçerek dijitalleşme, ihracat, girişimcilik ve ekosistem iş birlikleriyle KOBİ’lerin rekabet gücünü artıran bütünsel bir bankacılık modeli geliştirmeyi sürdüreceğiz” diyor.

Online Finans uygulamasıyla şubeye gitmeden finansman imkânı sunan banka, Taksitli Ticari Finansman ile arsa, araç, işyeri, makine ve ekipman gibi yatırımları destekliyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevreci yatırımlara yönelik sürdürülebilir finansman çözümleri de bankanın KOBİ stratejisinde yer alıyor. Banka, bu yıl tarım sektörüne sağladığı fon büyüklüğünü 100 milyar TL’ye çıkararak reel sektöre olan desteğini ve KOBİ finansmanındaki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Yeşil dönüşüm desteği

Şekerbank, sürdürülebilir işletme sermayesi için TCMB Reeskont, İGE, KGF ve Exim kaynaklı kredilerle uygun maliyetli finansman sunuyor. TURWIB, TURYIB ve She’s Next Türkiye programlarıyla girişimcileri destekleyen banka; KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını EKOkredi ürünüyle destekliyor; yenilenebilir enerji, atık yönetimi, su verimliliği, temiz ulaşım ve sürdürülebilir turizm gibi alanlarda kaynak sağlıyor.

Hüseyin Üst / Şekerbank

Kendi kaynaklarıyla geliştirdiği Carbonmap platformu ile müşterilerin emisyonlarını ve çevresel etkilerini ölçmelerine olanak tanınıyor. Kurumun toplam nakdi kredileri içinde KOBİ’lerin payı yüzde 70 seviyesinde bulunuyor. Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst, “Önümüzdeki dönem için KOBİ bankacılığını yalnızca bir kredi mekanizması olarak değil, müşterilerimizin büyüme yolculuğuna eşlik eden bütüncül bir çözüm ortaklığı olarak konumlandırıyoruz.

KOBİ’lerimizi global rekabete ve ihracata hazırlarken sürdürülebilirlik, e-ticaret ve dijital dönüşüm alanlarında geliştireceğimiz çözümlerle desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuşuyor. Banka, KOBİ kredilerindeki payını pazar ortalamasının üzerinde artırmayı hedefliyor.

Sibel Kaya / Garanti BBVA GMY.

“Farklı alanlarda rehberlik sunmayı önemsiyoruz”

“KOBİ’ler açısından temel mesele artık yalnızca finansmana ulaşmak değil; işletmenin ihtiyacına, nakit akışına ve yatırımın niteliğine uygun finansmana erişebilmek. KGF iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Tematik Destek Programı kapsamında kadın girişimcilere yüzde 80 KGF kefaletiyle 10 milyon TL’ye kadar, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren yeni teknoloji girişimlerine 1 milyon TL’ye kadar, diğer KOBİ’lere ise 10 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunuyoruz. Garanti BBVA Partners Tech programımızla teknoloji tabanlı girişimlere mentorluk, eğitim, iş birliği fırsatları, PR desteği, ofis alanı ve avantajlı bankacılık ürün ve hizmetleri sunuyoruz. 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman taahhüdümüz doğrultusunda, Temmuz 2026 itibarıyla 1,6 trilyon TL’nin üzerinde sürdürülebilir finansman sağladık. TÜRKONFED iş birliğiyle yürüttüğümüz “İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar” projesi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde KOBİ’lerle bir araya geliyor; yapay zekâ, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında bilgi paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Kendimizi giderek KOBİ’nin finans direktörü gibi konumlandırıyor; finansal ihtiyaçlarını anlamanın yanı sıra yatırım kararlarından büyüme planlarına kadar farklı alanlarda rehberlik sunmayı önemsiyoruz. 2026 ve sonrasında da finansal danışmanlığın yanı sıra yatırım hazırlığı, iş geliştirme, eğitim, finansal okuryazarlık ve mentorluk alanlarındaki çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.”

Alper Bektaş / Akbank KOBİ Bankacılığı GMY.

“KGF kefaletli krediyi dijitale taşıdık”

“2026’da üç ana başlık belirleyici konumda: İşletme sermayesi yönetimi, teminat ve vade yapısı, dönüşüm yatırımları. Bu ihtiyaçlara; finansmana erişimi hızlandıran, teminat yapısını ve işletmenin nakit akışını güçlendiren yeni nesil çözümlerle yanıt veriyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak KGF kefaletli krediyi başvurudan kullandırıma kadar uçtan uca dijitale taşıdık. Değer Zinciri Yönetimi yaklaşımını sektöre kazandırarak şirketlerin ekosistemler halinde gelişimini hızlandırmaya odaklandık. Bu çatı altında DijiOrtak ile şirketleri tedarikçileri ve iş ortaklarıyla birlikte güçlendirirken, Ödemen Güvende ile de ticari alacakları finansmana dönüştürerek işletme sermayesinin daha etkin yönetilmesini sağlıyoruz. Bugün her 10 KOBİ müşterimizin dokuzu dijital kanallarımızı aktif kullanıyor. Önümüzdeki dönemde KOBİ’nin ihtiyacını öngören, danışmanlık gücü yüksek bankacılık modelimizle yarattığımız etkiyi güçlendirmeye odaklanmaya devam edeceğiz.”