Bankalardan KOBİ’lere destek yağmuru başladı: Hangi bankada hangi destekler var?

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’ler, 2025 yılında finansman hacmi ve bankacılık hizmetlerine erişim açısından kayda değer bir büyüme yakaladı.

Ekonomist’in 20 Temmuz - 02 Ağustos 2025 tarihli sayısından

Geçtiğimiz yıl reel bazda yaklaşık yüzde 7,4’lük daralma görülse de bankacılık sistemi, KOBİ’lere yönelimini artıran yeni destek mekanizmaları devreye soktu. Örneğin, 2025’te Ziraat, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım Bankası ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle 22 milyar TL tutarında kredi hacmi destek paketi planlandı.

2025 itibarıyla uygulamaya alınan BDDK–TCMB makro ihtiyati tedbirlerle, KOBİ kredilerinin TL cinsinden aylık büyüme oranı yüzde 2,5 olarak belirlenerek diğer ticari kredilere göre esneklik tanındı. Yeşil ve sürdürülebilir projelere yönelik krediler ise bu sınırlamadan muaf tutuldu. Finansmana erişim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi temalar 2025’te KOBİ bankacılığının öne çıkan başlıkları oldu.

Peki, bankalar hangi destek modelleriyle öne çıkıyor? Hangi segmentler öncelik kazanıyor? Haberimizde Türkiye’deki büyük bankaların KOBİ stratejilerini mercek altına aldık.

ALPER BEKTAŞ / AKBANK

KADINLARA 240 MİLYON $’LIK DESTEK

Örneğin Akbank’ın işletmeci ve girişimci kadınlara özel ve esnek ödeme planı sunan krediler, KGF teminatlı krediler, İhracatçı Kadın KOBİ’lere İGE teminatlı kredi seçenekleri mevcut. Ayrıca, IFC, Proparco ve DFC gibi farklı kaynaklardan temin ettiği toplam 240 milyon dolar ile kadın girişimcileri destekledi. Son üç yılda, finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetlerle kadın KOBİ müşteri sayılarını yaklaşık yüzde 50 artırdıklarını söyleyen Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, kadın girişimcilere sundukları kredi büyüklüğünü üç katına çıkardıklarını belirtiyor. Bektaş, “İhracat yapan veya dış pazarlara açılmak isteyen KOBİ’ler için de özel çözümler geliştiriyoruz. Eximbank, İGE ve TCMB kaynaklı kredilerin yanı sıra ihracat faktoringi, poliçe iskontosu ve anlık döviz kuru hizmetleriyle uçtan uca tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz” diyor.

SİBEL KAYA / GARANTİ BBVA

İHRACAT, YATIRIM VE ESNAFA ODAKLANDI

2025 yılında özellikle büyüme sınırına tabi olmayan ihracat, yatırım, esnaf ve deprem bölgesi kredilerine odaklanmayı sürdürdüklerini söyleyen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya ise, bu yıl KOBİ’lere sundukları ‘Garantili Ödeme’ dijital ürünü ile vadeli para transferlerini banka güvencesi altına aldıklarını belirtiyor. Yaklaşık 20 yıldır sürdürdükleri ‘Kadın Girişimci Programı’yla son beş yılda 225 milyar TL’yi aşan finansman sağladıklarını ifade eden Kaya, şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na bugüne kadar 48 bin başvuru aldık. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde 6 bine yakın kadın girişimciye eğitim verdik. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için enerji verimliliği projelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede KOBİ’lere finansman çözümleri sunuyoruz. Bugüne kadar KOBİ’lere 80 milyar TL’nin üzerinde sürdürülebilir finansman sağladık.”

NAKİT KREDİLERDE BÜYÜME

QNB Türkiye, KOBİ nakit kredilerde, geçen yıl yüzde 40 ile bankacılık sektörünün üzerinde büyüme sağladı. Bu yılın ilk yarısında KOBİ nakit kredilerde yüzde 20 seviyelerinde büyüme sağladıklarına dikkat çeken QNB Türkiye KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, izlenecek olan ekonomi politikalarına bağlı olarak yıl sonuna kadar yüzde 30-35 bandında bir büyüme hedeflediklerini belirtiyor.

Turhan, KOBİ müşterilerinin dijital kanal kullanımının yüzde 90 seviyelerine ulaştığını da sözlerine ekliyor. Kadın girişimcileri ihracata teşvik eden özel indirimli faiz oranına sahip “Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi” sunduklarını vurgulayan Turhan, ‘Yeşili Arttıkça Faizi Düşen Kredi’ paketiyle KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını ertelemeden, uzun vadeli ve faiz destekli finansmanla hayata geçirmesini sağladıklarını söylüyor.

Turhan, “Dijital Köprü müşterilerine finansal danışmanlık çözümü sunuyoruz. QNB Global Trade çatısı altında, dış ticaret finansman ürünlerinden dijital çözümlere, danışmanlıktan eğitime kadar geniş bir destek hizmeti sunuyoruz” diye konuşuyor.

İHRACATÇIYA ÖZEL ÜRÜN

Vakıf Katılım Satış ve Performans Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Enver Şahin, yıl sonuna kadar KOBİ’lere nakdi 82,5 milyar TL, gayri nakdi 34,5 milyar TL, işletmelere ise nakdi 22,1 milyar TL, gayri nakdi 10,6 milyar TL’lik destek sağlamayı hedeflediklerini söylüyor.

Kadın girişimciler için esnek ödeme vadeli proje finansmanları sağlayan Vakıf Katılım, esnek ödeme imkanı ile altı ay ödemesiz vade seçenekleri sunuyor. Şahin, “KOBİ’lerin nakdi tarafta; Eximbank SÖİK Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi, Eximbank Sigortalı İhracat Alacağı veya banka kaynaklı ihracat taahhütlü/teşvikli nakit finansmandan yararlanabilme imkanı buluyor” diyor. Bu yıl içinde hizmete sunmayı planladıkları VİF-Vadeli İhracatın Finansmanı adlı bir ürünün daha devreye gireceği bilgisini veren Şahin, vadeli akreditif ödeme şekli ile çalışan ihracatçı müşterilerine yönelik bu ürünle tüzel banka kredi limitine ve herhangi bir teminata ihtiyaç duymadan finansman sağlaması, kredi kullanmadan hızlı finansman imkânı sunması gibi avantajların olacağını belirtiyor.

ABDURRAHMAN DELİPOYRAZ / KUVEYT TÜRK

KÜRESEL PAZAR DESTEKLERİ

2025 yılı sonuna kadar KOBİ segmentinde kullandırdıkları finansman hacmini 259,3 milyar TL’ye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, özellikle tarım, ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik katılım finans çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı öncelediklerini vurguluyor. Yakın dönemde online finans uygulamasını daha da geliştirerek uçtan uca dijital finansman süreçlerini hızlandırdıklarını söyleyen Delipoyraz, şöyle devam ediyor: “Dijitalleşen ürün portföyümüzle KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. 20 binin üzerinde KOBİ; dijital kanallarımız üzerinden hesap açma, finansman başvurusu, teminat mektubu işlemleri ve diğer birçok hizmetten yararlanıyor. İhracat yapan KOBİ’lerimize yönelik leasing, döviz finansmanı ve dış ticaret finansman ürünlerimizle küresel pazarlara açılma süreçlerini destekliyoruz.

SEZGİN YILMAZ / İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“KOBİ’lere 650 milyar TL kaynak sağladık”

“KOBİ’lerimize nakdi ve gayrinakdi olmak üzere sağlanan toplam kaynak tutarı, 2024 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 55’e yakın oranda artarak 650 milyar TL seviyesine yaklaştı. 2023 yılında ‘Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’ doğrultusunda sağladığımız finansman 100 milyar TL’yi geçti ve toplam finansal okuryazarlık eğitimi verdiğimiz kadın sayısı 9 bine ulaştı. İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) iş birliği ile ‘İhracatta Kadını Destekleme Paketi’ni hayata geçirerek 31 Aralık 2025’e kadar 200 milyon TL kaynak sunuyoruz. 18-34 yaş aralığındaki işletme sahibi ya da yöneticisi genç KOBİ’lere özel destek paketimiz bulunuyor. ‘100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu projemizdeki KOBİ’lerin ikiz dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmayı sürdürüyoruz. OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara yönelik, OSBÜK ile imzaladığımız protokol kapsamında OSB Finansman Paketimizi hayata geçirdik. OSB’de yer alan firmalara dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarından teminat mektubuna, ihracat işlemlerinden işletme giderlerine kadar tüm finansman ihtiyaçları için avantajlı faiz oranları ve esnek vade imkânı sunuyoruz.”