Bayramda 2 milyon kişi tatile çıkacak

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılması, seçim durgunluğu yaşayan turizm sektörüne doping etkisi yaptı. Bayramda Türkiye genelinde 2 milyon kişilik turizm hareketi bekleniyor. Ancak fiyatların artması tatil sürelerini kısaltıyor.

Turizm sektörü bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm gelirine odaklandı. Rusya-Ukrayna savaşı, havaların serin gitmesi ve seçim atmosferine rağmen yine de turizm yükselişte.

Kurban Bayramı tatilinin 24 Haziran- 2 Temmuz tarihlerini içerecek şekilde 9 güne uzatılmasıyla Türkiye genelinde 2 milyon kişilik bir turizm hareketi oluşması bekleniyor.

Ancak ekonomideki daralmayla insanların alım gücünün azalması, enflasyon nedeniyle tatil fiyatlarının yüzde 90’ların üzerinde artması gibi faktörler tatil sürelerini kısaltıyor. Ekonominin iyiye gittiği dönemlerde bayram dönemini tamamen tesislerde geçirmeyi tercih eden yerli turist bu yıl tatilin bir kısmını otellerde geçirme planı yapıyor.

Jolly Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatıldığının erken açıklanmasının turizme doping etkisi yaptığını ve Türkiye genelinde 2 milyon kişilik bir turizm hareketi beklediklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.