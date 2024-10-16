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Beş dev yatırımla ithalata set geliyor

İthalatı kesecek dev yatırımlar ekonomik koşulların da etkisiyle istenen hızda ilerlemiyor. Yine de Türkiye’nin özellikle petrokimya alanında ara ham madde talebini önemli ölçüde karşılayacak dev bütçeli beş yatırım dikkat çekiyor.

16 Ekim 2024 | 17:41
Beş dev yatırımla ithalata set geliyor

Orta Vadeli Program (OVP) yatırım mallarında üretimin artması, tüketim mallarında ise ithalatı azaltacak önlemler alınmasını hedeflerken; eylül ayı dış ticaret verileri ithalatı azaltacak yatırımların hızlanması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Ticaret Bakanlığı’nın genel ticaret sistemi verilerine göre ocak-eylül döneminde tüketim malı ithalatı, yatırım malı ithalatını aştı ve yüzde 13,5 artışla 38 milyar 805 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yatırım malı ithalatı ise yüzde 37 milyar 825 milyon dolarda kaldı. Yatırım malı ithalatı, geçen yılın aynı dönemde tüketim malı ithalatının 4,1 milyar dolar üzerinde gerçekleşirken, bu veriler yatırım iştahının azaldığını gösterdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
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