Beş dev yatırımla ithalata set geliyor

Orta Vadeli Program (OVP) yatırım mallarında üretimin artması, tüketim mallarında ise ithalatı azaltacak önlemler alınmasını hedeflerken; eylül ayı dış ticaret verileri ithalatı azaltacak yatırımların hızlanması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Ticaret Bakanlığı’nın genel ticaret sistemi verilerine göre ocak-eylül döneminde tüketim malı ithalatı, yatırım malı ithalatını aştı ve yüzde 13,5 artışla 38 milyar 805 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yatırım malı ithalatı ise yüzde 37 milyar 825 milyon dolarda kaldı. Yatırım malı ithalatı, geçen yılın aynı dönemde tüketim malı ithalatının 4,1 milyar dolar üzerinde gerçekleşirken, bu veriler yatırım iştahının azaldığını gösterdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.