“Beş yıl içinde dünyada ilk 20’ye gireceğiz”

Anadolu 500 listesinin lider ismi bu yıl da değişmedi. Üretim ve ihracatta yükselen performansıyla listemizde liderliği kimseye bırakmayan Tosçelik sadece Anadolu’nun değil, Avrupa’nın en büyük boru profil üreticilerinden biri konumunda. Anadolu’nun lider sanayi şirketi olarak yine sektörde öncü olmayı sürdürdüklerini anlatan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, dünyanın en hızlı büyüyen demir-çelik şirketi olduklarını ve beş yıl içerisinde dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olmak için çalıştıklarını kaydediyor.

Grup olarak bu yılı 7 milyar dolarlık bir ciroyla kapatmayı öngördüklerini ileten Fuat Tosyalı, yıllık toplam 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip olduklarını anlatıyor. Fuar Tosyalı, Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Libya, Senegal ve İspanya’da da yatırımları olan grubun Angola Cumhuriyeti’ne ait petrol şirketi Sonangol ile gerçekleştireceği ortaklıkla mevcut demir cevheri yatırımına ilave olarak entegre bir demir-çelik tesisi kurmak için de iş birliğine gideceklerini bilgisini veriyor. Tosyalı, grubun önümüzdeki dönem büyüme vizyonunu anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.