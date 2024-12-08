ARA
DOLAR
34,79
0,30%
DOLAR
EURO
36,81
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2944,98
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10081,00
1,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları

“Beş yıl içinde dünyada ilk 20’ye gireceğiz”

Anadolu’nun lider sanayi şirketi olmayı sürdürdüklerini söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda Angola’da da tesis kuracaklarını belirterek, “Dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olacağız” diyor.

08 Aralık 2024 | 11:22
“Beş yıl içinde dünyada ilk 20’ye gireceğiz”

Anadolu 500 listesinin lider ismi bu yıl da değişmedi. Üretim ve ihracatta yükselen performansıyla listemizde liderliği kimseye bırakmayan Tosçelik sadece Anadolu’nun değil, Avrupa’nın en büyük boru profil üreticilerinden biri konumunda. Anadolu’nun lider sanayi şirketi olarak yine sektörde öncü olmayı sürdürdüklerini anlatan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, dünyanın en hızlı büyüyen demir-çelik şirketi olduklarını ve beş yıl içerisinde dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olmak için çalıştıklarını kaydediyor.

Grup olarak bu yılı 7 milyar dolarlık bir ciroyla kapatmayı öngördüklerini ileten Fuat Tosyalı, yıllık toplam 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip olduklarını anlatıyor. Fuar Tosyalı, Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Libya, Senegal ve İspanya’da da yatırımları olan grubun Angola Cumhuriyeti’ne ait petrol şirketi Sonangol ile gerçekleştireceği ortaklıkla mevcut demir cevheri yatırımına ilave olarak entegre bir demir-çelik tesisi kurmak için de iş birliğine gideceklerini bilgisini veriyor. Tosyalı, grubun önümüzdeki dönem büyüme vizyonunu anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2944,98 0,36%
  • ALTIN ONS 2633,26 0,07%
  • BIST 100 10081 1,46%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,961 -0,086%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41505 0,87613%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,55 -0,9382%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7865 0,2951%
  • EURO/DOLAR 1,0568 -0,1469%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8113 -0,033%
  • STERLIN/DOLAR 1,27396 -0,0945%
Borsa Haberleri
Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL