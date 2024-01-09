Beş yılda 100 mağazaya ulaşacak

Defacto’nun icra kurulu üyesi Şahin Demir tarafından kurulan yeni nesil perakende markası Ecrou, beş yılda Türkiye’de 100 mağazaya, yurtdışında ise bin noktaya ulaşmayı hedefliyor. Ecrou CEO’su Şahin Demir, 2024’te 1 milyar TL ciroya ulaşacaklarını belirtiyor.

Yeni nesil bir perakende markası yaratma hedefiyle yola çıkan Defacto’nun icra kurulu üyesi Şahin Demir, Ecrou’nun temellerini yaklaşık beş yıl önce attı.

Beş yılda Türkiye’de 12 ilde toplam 50 mağazaya ulaşan şirket, rotasını yurtdışına çevirmeye hazırlanıyor.

Yeni nesil perakende markası yaratma fikriyle yola çıktıklarını söyleyen Defacto İcra Kurulu Üyesi ve Ecrou CEO’su Şahin Demir, “Ecrou’yu kurarken insanlara kendilerini iyi hissettirme hedefiyle yola çıktık.

Buna nasıl katkı sağlarız dedik ve tüm konsepti bunun üzerine kurguladık. Kore, Uzakdoğu’da farklı iş modellerini inceledik.

Defacto deneyimini de katınca bugünkü karma model gündeme geldi. Müşteriye yenilikçi sürprizli ürünler, hız ve zengin çeşitlilik sunuyoruz” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.