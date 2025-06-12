Beş yılda 15 start up’a yatırım yapacak

212 NexT, Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonu 212’nin 2023’ün son çeyreğinde hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk dikey odaklı derin teknoloji fonu olarak faaliyet gösteriyor. Global vizyona ve deneyime sahip olan 212’nin desteğiyle ileri malzeme teknolojileri alanında erken aşama girişimlere yatırım yapmak üzere kurulan 212 NexT, kimyadan tekstile, ambalajdan enerjiye, otomotivden elektroniğe birçok farklı sektörden şirketlerin değer önerilerini güçlendirecek yenilikçi malzeme teknolojilerine ulaşabilecekleri bir fayda yaratmayı hedefliyor. İleri malzeme teknolojilerine özellikle sürdürülebilirlik ve dekarbonizasyon temalarına odaklı yeni nesil kimyasallar, biyomateryaller, nanomateryaller, enerji saklama ve dönüştürme teknolojileri ile geri dönüşüm teknolojileri gibi alt başlıklar giriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.