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Diğer Yazıları

Beş yılda 15 start up’a yatırım yapacak

212 NexT, bu yılın sonunda 30 milyon dolarlık fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor. Ortalama yatırım tutarlarının 500 bin ile 1 milyon dolar arasında olduğunu kaydeden 212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, yaklaşık beş yıl içinde 15 girişime yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

11 Haziran 2025 | 12:20
Beş yılda 15 start up’a yatırım yapacak

212 NexT, Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonu 212’nin 2023’ün son çeyreğinde hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk dikey odaklı derin teknoloji fonu olarak faaliyet gösteriyor. Global vizyona ve deneyime sahip olan 212’nin desteğiyle ileri malzeme teknolojileri alanında erken aşama girişimlere yatırım yapmak üzere kurulan 212 NexT, kimyadan tekstile, ambalajdan enerjiye, otomotivden elektroniğe birçok farklı sektörden şirketlerin değer önerilerini güçlendirecek yenilikçi malzeme teknolojilerine ulaşabilecekleri bir fayda yaratmayı hedefliyor. İleri malzeme teknolojilerine özellikle sürdürülebilirlik ve dekarbonizasyon temalarına odaklı yeni nesil kimyasallar, biyomateryaller, nanomateryaller, enerji saklama ve dönüştürme teknolojileri ile geri dönüşüm teknolojileri gibi alt başlıklar giriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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