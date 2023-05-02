BigChefs halka açılarak büyüyecek

2022 yılını yaklaşık 1 milyar TL ciro ile tamamlayan, NumNum ve Buselik markalarıyla birlikte toplam 100 şubeye ulaşan BigChefs, halka arz olmaya hazırlanıyor.

Marka halka arz gelirinin yarısından fazlası ile yurtiçinde ve yurtdışında yeni şubeler ile büyüme stratejisi kuruyor.

Türkiye’nin önde gelen zincir restoranlarından BigChefs, halka arz olmaya hazırlanıyor. BigChefs’in halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.

Halka arz gelirinin yarısından fazlası ile yurtiçi ve yurtdışında yeni şubeler açılarak büyüme planlanıyor. Ek olarak kaynağın bir kısmı da yapılacak toplu alımlarda fiyat sabitlemesi yapılarak maliyet avantajı elde etmeye ayrıldı.

BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, 2022 yılı sonu itibarıyla BigChefs, NumNum ve Buselik olmak üzere üç markası ve franchise işletmeleriyle birlikte yurtiçinde ve yurtdışında toplam 100 restoranı ile 12 milyonu aşkın kişiyi ağırladıklarını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.