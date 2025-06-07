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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Bodrum’a 120 gemiyle 158 bin turist gelecek

2025 sezonunun turizmde umut vadettiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bu yıl Bodrum Cruise Port’a 120 kruvaziyer gemisi sefer yapacak ve 158 bin 500 yolcu ile rekor kıracağız” diyor.

07 Haziran 2025 | 09:30
Bodrum’a 120 gemiyle 158 bin turist gelecek

Türkiye’nin Antalya ile birlikte dünyada en çok tanınan turizm markası olan Bodrum, son yıllarda altyapı yetersizlikleri, yoğun nüfus ve astronomik lahmacun fiyatları ile gündeme geliyor. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon turist ağırlayan Bodrum, yeni dönemde hakkında oluşan olumsuz imajlara karşı strateji arayışında. Tüm sıkıntılara rağmen 2025 sezonunun hem iç hem dış pazarda umut vadettiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bu yıl rekor gelir ve turist beklentisi içinde olduklarını açıkladı.

2025 kruvaziyer sezonunun 3 Nisan’da başladığını hatırlatan Mandalinci, “Bu yıl Bodrum Cruise Port’a 120 kruvaziyer gemisi sefer yapacak ve 158 bin 500 yolcu ağırlanması bekleniyor. Emerald Cruises, MSC Explora Journeys, Silversea ve Ritz-Carlton gibi markaların Bodrum’u rotalarına eklemesi dikkat çekiyor. Bodrum-Kos feribot hattında geçen yıl 90 bin yolcu taşınmıştı, bu sezon bu rakamın aşılması öngörülüyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
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