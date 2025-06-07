Bodrum’a 120 gemiyle 158 bin turist gelecek

Türkiye’nin Antalya ile birlikte dünyada en çok tanınan turizm markası olan Bodrum, son yıllarda altyapı yetersizlikleri, yoğun nüfus ve astronomik lahmacun fiyatları ile gündeme geliyor. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon turist ağırlayan Bodrum, yeni dönemde hakkında oluşan olumsuz imajlara karşı strateji arayışında. Tüm sıkıntılara rağmen 2025 sezonunun hem iç hem dış pazarda umut vadettiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bu yıl rekor gelir ve turist beklentisi içinde olduklarını açıkladı.

2025 kruvaziyer sezonunun 3 Nisan’da başladığını hatırlatan Mandalinci, “Bu yıl Bodrum Cruise Port’a 120 kruvaziyer gemisi sefer yapacak ve 158 bin 500 yolcu ağırlanması bekleniyor. Emerald Cruises, MSC Explora Journeys, Silversea ve Ritz-Carlton gibi markaların Bodrum’u rotalarına eklemesi dikkat çekiyor. Bodrum-Kos feribot hattında geçen yıl 90 bin yolcu taşınmıştı, bu sezon bu rakamın aşılması öngörülüyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.