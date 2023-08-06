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“Bodrum’da ve Antalya’da iki otel açacağız”

Oteli 2024 yaz sezonuna yetiştirmek istediklerini belirten Hediye Güral Gür ile grubun yeni dönem büyüme stratejisini konuştuk.

06 Ağustos 2023
“Bodrum’da ve Antalya’da iki otel açacağız”

Bodrum ve Antalya’da otel yatırımına başlamak için inşaat yasaklarının kalkmasını beklediklerini aktaran NG Hotels Başkanı Hediye Güral Gür, “Şu anda üzerinde çalıştığımız iki resort otel için ortalama 300 milyon dolarlık bir bütçeyle hareket edeceğiz” diyor.

Bu yıl 56 milyon dolar gelir ve 60 milyon ziyaretçi hedefleyen turizm sektöründe, yeni yatırımlar hızlandı. Amiral gemisi olan sanayiciliğin sağladığı deneyimle turizm sektöründe dört oteliyle faaliyet gösteren NG Oteller Grubu, Bodrum ve Antalya’da yatırım planlıyor. 

Grup, resort otelcilik alanında iki otel için yaklaşık 300 milyon dolar yatırımı gündemine aldı. 

Bodrum ve Antalya’da otel yatırımlarına başlamak için inşaat yasaklarını kalkmasını beklediklerini aktaran NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Bodrum Ortakent’te yer alan ve iki yıl önce satın aldıkları otelin 160 yatak kapasitesinin üzerinde olacağını anlatıyor. 

Oteli 2024 yaz sezonuna yetiştirmek istediklerini belirten Hediye Güral Gür ile grubun yeni dönem büyüme stratejisini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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