ARA
DOLAR
35,04
0,14%
DOLAR
EURO
36,32
-1,12%
EURO
GRAM ALTIN
2922,27
-1,73%
GRAM ALTIN
BIST 100
9915,76
-0,95%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

BonaLiva’yla wellness pazarında büyüyecek

Uzun yıllar üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra kendi işini kurmak için yola çıkan Kamuran Uçar, 2022 yılında BonaLiva’yı kurdu. Hedef, wellness alanına yönelik bir pazar yeri olarak konumlanan BonaLiva’yı yurtdışına açmak.

18 Aralık 2024 | 23:24
BonaLiva’yla wellness pazarında büyüyecek

Fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirmeye yönelik ürün ve hizmetlerin tamamını kapsayan wellness pazarı son yıllarda hızla büyüyor. 6,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan global wellness pazarının 1,8 trilyon dolarlık kısmını tüketici ürünleri ve perakende pazarı oluşturuyor. 

Kobi Girişim  Aralık 2024 ekinden

Araştırma şirketi McKinsey’nin raporuna göre pazar yılda yaklaşık yüzde 14 civarında büyüyor. Gen Z tüketicilerin yüzde 65’si wellbeing alışverişi yaptıklarında aynı zamanda sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor. Değişen tüketici trendleri ve büyüme potansiyeli son yıllarda bu pazara yönelik yatırımların artmasını sağlamış durumda. Kamuran Uçar da bu pazardaki potansiyeli gören girişimcilerden biri.

Geniş yelpazeli program

Uzun yıllar Unilever’de Türkiye’de ve yurtdışında üst düzey yöneticilik yapan Kamuran Uçar, 2022 yılında sağlık ve sürdürülebilirlik teknolojileri alanında kendi işini kurmaya karar verdi. Böylece BonaLiva tohumları 2022 yılında atıldı. Sağlıklı ürünler, diyetisyen, eliminasyon grupları, sağlıklı yaşam kampları, yoga nefes grupları hatta wellbeing seyahatlerine kadar çok geniş bir yelpazede programların yer aldığı BonaLiva, sağlık ve sürdürülebilir yaşam tarzına yönelik bir pazar yeri olarak konumlanıyor. Kısa sürede aylık 1 milyon ziyaretçiye ulaşan platform, ortalama yüzde 300 büyüyor.

Hedef 5 bin satıcıya ulaşmak

BonaLiva’nın bünyesinde hali hazırda 150 satıcı ve 250 marka yer alıyor. Uçar, önümüzdeki üç yıl içerisinde satıcı sayısını 5 bine çıkartmak istediklerini söylüyor. Uçar’ın üç yıllık hedefleri arasında yurtdışına açılmak da var. Unilever’deyken uzun yıllar çalıştığı pazarlar olan Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde büyüme planladıklarını söyleyen BonaLiva Kurucu Ortağı Kamuran Uçar, “Wellbeing hizmetleri bizim için ‘blue ocean’ bir alan. Yani henüz rekabetin bozmadığı yeni bir pazar alanı. Burada yeni talep yaratmak ve pazarda farklılaşmak mümkün. Biz de BonaLiva’yı wellbeing programları için aranma ve eşleşme adresi olarak konumluyoruz. Bunun için yapay zeka altyapısı geliştiriyoruz” diyor.

BonaLiva, aynı zamanda kurumlara yönelik hizmetler veriyor. Büyük şirketlerin çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik özel wellbeing programları geliştirdiklerini söyleyen Uçar, “Şirketlerin çalışma koşullarına ve çalışan ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyoruz. Mesela çok oturulan bir işse masa başı yoga programı sunuyoruz. Stresi azaltmaya yönelik bir ihtiyaç varsa nefes programları öneriyoruz. Alanında uzman isimlerle çalışıp her şirketin ihtiyacına göre çözümler buluyoruz” diyor.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi
Uçar, aynı zamanda 2022’den bu yana EnerjiSA’nın Nisan 2024’ten beri de TeknoSA’nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Reklam Verenler Derneği’nde danışma kurulu üyesi, Arya Women Yatırımcı Grubu üyesi, sivil toplum kuruluşu olan Young Guru Akademi’nin hayal ortağı ve çeşitli start-up’larda yatırımcı-mentor kimliği ile görev yapıyor.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2922,27 -1,73%
  • ALTIN ONS 2594,17 -1,88%
  • BIST 100 9915,76 -0,95%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,635 0,727%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44346 0,85698%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,675 0,5985%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,0353 0,1381%
  • EURO/DOLAR 1,0356 -1,259%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3211 -1,1212%
  • STERLIN/DOLAR 1,25704 -1,08629%
Borsa Haberleri
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
GERİ
İLERİ
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL