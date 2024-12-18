BonaLiva’yla wellness pazarında büyüyecek

Fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirmeye yönelik ürün ve hizmetlerin tamamını kapsayan wellness pazarı son yıllarda hızla büyüyor. 6,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan global wellness pazarının 1,8 trilyon dolarlık kısmını tüketici ürünleri ve perakende pazarı oluşturuyor.

Kobi Girişim Aralık 2024 ekinden

Araştırma şirketi McKinsey’nin raporuna göre pazar yılda yaklaşık yüzde 14 civarında büyüyor. Gen Z tüketicilerin yüzde 65’si wellbeing alışverişi yaptıklarında aynı zamanda sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor. Değişen tüketici trendleri ve büyüme potansiyeli son yıllarda bu pazara yönelik yatırımların artmasını sağlamış durumda. Kamuran Uçar da bu pazardaki potansiyeli gören girişimcilerden biri.

Geniş yelpazeli program

Uzun yıllar Unilever’de Türkiye’de ve yurtdışında üst düzey yöneticilik yapan Kamuran Uçar, 2022 yılında sağlık ve sürdürülebilirlik teknolojileri alanında kendi işini kurmaya karar verdi. Böylece BonaLiva tohumları 2022 yılında atıldı. Sağlıklı ürünler, diyetisyen, eliminasyon grupları, sağlıklı yaşam kampları, yoga nefes grupları hatta wellbeing seyahatlerine kadar çok geniş bir yelpazede programların yer aldığı BonaLiva, sağlık ve sürdürülebilir yaşam tarzına yönelik bir pazar yeri olarak konumlanıyor. Kısa sürede aylık 1 milyon ziyaretçiye ulaşan platform, ortalama yüzde 300 büyüyor.

Hedef 5 bin satıcıya ulaşmak

BonaLiva’nın bünyesinde hali hazırda 150 satıcı ve 250 marka yer alıyor. Uçar, önümüzdeki üç yıl içerisinde satıcı sayısını 5 bine çıkartmak istediklerini söylüyor. Uçar’ın üç yıllık hedefleri arasında yurtdışına açılmak da var. Unilever’deyken uzun yıllar çalıştığı pazarlar olan Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde büyüme planladıklarını söyleyen BonaLiva Kurucu Ortağı Kamuran Uçar, “Wellbeing hizmetleri bizim için ‘blue ocean’ bir alan. Yani henüz rekabetin bozmadığı yeni bir pazar alanı. Burada yeni talep yaratmak ve pazarda farklılaşmak mümkün. Biz de BonaLiva’yı wellbeing programları için aranma ve eşleşme adresi olarak konumluyoruz. Bunun için yapay zeka altyapısı geliştiriyoruz” diyor.

BonaLiva, aynı zamanda kurumlara yönelik hizmetler veriyor. Büyük şirketlerin çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik özel wellbeing programları geliştirdiklerini söyleyen Uçar, “Şirketlerin çalışma koşullarına ve çalışan ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyoruz. Mesela çok oturulan bir işse masa başı yoga programı sunuyoruz. Stresi azaltmaya yönelik bir ihtiyaç varsa nefes programları öneriyoruz. Alanında uzman isimlerle çalışıp her şirketin ihtiyacına göre çözümler buluyoruz” diyor.