Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?

BİST’teki pozitif seyre destek olan bilanço döneminde sona geliniyor.

Kurumlar; hem bilanço sonuçları hem de borsada yaşanabilecek ‘soluklanma’ olasılığıyla risk-getiri dengesi açısından portföylerde değişiklikler yapıyor.

Biz de 12 kurumun güncel hisse önerilerini araştırdık.

2023 yıl başından bu yana dolar cinsi kayıplarının neredeyse tamamını geri kazanan Borsa İstanbul (BİST) hem küresel satış dalgasının hem de hızlı çıkışın getirdiği yorgunluğun etkisiyle arada soluklansa da yükselişine devam ediyor. Endeksin momentum kazanması için dolar bazlı grafiklerin işaret ettiği 7.850’nin aşılmasının önemine dikkat çekiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.