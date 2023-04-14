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Borusan Mannesmann ABD’de 162 milyon dolarlık satın alma yaptı

Borusan Grubu’nun, 1958 yılında ilk sanayi girişimi olarak kurduğu Borusan Mannesmann, ABD’de önemli bir satın alma işlemi gerçekleştirdi. Şirket, toplam 162 milyon dolarlık işlem ile büyük çaplı hat borularında, ABD’nin en yüksek kalite ve kapasitede üretim yapan şirketlerinden Berg Pipe’ın yüzde 100’ünü satın aldı.

14 Nisan 2023
Borusan Mannesmann ABD’de 162 milyon dolarlık satın alma yaptı

Türkiye’nin önde gelen Gruplarından Borusan’ın ilk sanayi girişimi olarak 65 yıl önce kurduğu Borusan Mannesmann, global pazarlarda iddiasını artırarak ABD’de çok önemli bir satın alma işlemi gerçekleştirdi. Global büyüme stratejisi ile uluslararası pazarlarda yol alan Borusan Mannesmann, hedef pazarlarda yerel üretim imkanlarına sahip olarak rekabet avantajı kazanma hedefi doğrultusunda, ABD’nin Florida ve Alabama eyaletlerinde 2 tesisle 44 yıldır faaliyet gösteren Berg Pipe’ı satın aldı. 

Borusan Mannesmann, 2014 yılından bu yana ABD’nin Teksas eyaletindeki fabrikası ile güçlü bir şekilde faaliyetini sürdürüyor. Şirket 2023 yılında Baytown’da üretime başlaması planlanan ikinci tesisi ve bu satın alım işlemi ile birlikte ABD’deki tesis sayısını 4’e çıkaracak. Şirketin ABD’de toplam üretim kapasitesi 1 milyon tona, ABD cirosu ise yaklaşık 1 milyar Amerikan dolarına ulaşacak. Toplam 162 milyon Amerikan dolarlık satın alım ile global büyüme stratejisine hız veren Borusan Mannesmann’ın 2023 yılı sonunda Türkiye, İtalya, Romanya ve ABD’de toplam tesis sayısı 11’e, üretim kapasitesi 2 milyon tona, toplam çalışan sayısı ise 2.800’e ulaşacak. 

“Sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz”

Borusan Mannesmann’ın kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye sürdürülebilir katma değer yarattığını belirten Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, Borusan Mannesmann’ın global pazarlarda yerelleşme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen satın alımı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Borusan Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz ilk endüstriyel alan olan boru üretimi ve ilk sanayi girişimi Borusan Mannesmann, 65 yıldır ülkemize değer katıyor. Dünya pazarlarına yaptığı ihracatla ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Sektöründe Türkiye’nin bir numaralı markası olan şirketimiz için uzun süredir sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak global pazarlara odaklanıyoruz. 2000’li yılların başından bu yana İtalya’da, ABD’de ve son olarak Romanya’da kurduğu tesislerle farklı boru segmentlerinde iddiasını artıran Borusan Mannesmann, gerçekleştirdiğimiz Berg Pipe satın alımı ile önümüzdeki yıllar içinde büyük potansiyele sahip Kuzey Amerika enerji boruları pazarının en önemli oyuncularından biri olacak. Ayrıca Borusan Mannesmann ABD’deki en büyük Türk sanayi yatırımcılarından biri olarak konumlanıyor. "

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