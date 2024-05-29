Bosch, Bursa’da hidrojene yatırım yapacak

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis sağlayıcısı Bosch Grubu 2023 yılında, zorluklara rağmen, Türkiye'de beklentilerini aştı. Şirket, bir önceki yıla kıyasla Euro bazında yüzde 31'lik bir artışla 2,3 milyar Euro’luk yurt içi konsolide satış gerçekleştirdi. Konsolide olmayan satışların yanı sıra, bağlı şirketlere yapılan dahili teslimatlar da dahil olmak üzere, 4,4 milyar Euro’luk toplam net satışa ulaşarak Euro bazında yüzde 6'lık bir büyüme kaydetti. Bu finansal performansıyla Bosch Türkiye, 2023 yılında ülkenin önde gelen ihracatçılarından biri oldu.

Ayşegül SAKARYA PEHLİVAN

Bosch, 2024 yılı için küresel ekonomide yüzde 2,3'lük ılımlı bir büyüme bekliyor ve küresel ekonominin 2025 yılına kadar ivme kazanmaya başlamayacağını tahmin ediyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, “Türkiye'de de zorlu bir yıl olmasını beklemekle birlikte, yerel pazara ve ülkenin uzun vadeli potansiyeline olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bosch, bu potansiyelden yararlanmak için, özellikle elektromobilite, hidrojen ekosistemi, makine ve fabrika otomasyonu ve dijitalleşme gibi stratejik büyüme alanlarında Türkiye'de yetkinlik geliştirmeye devam edecek” dedi.

4,2 MİLYAR EURO YATIRIM YAPTI

Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcılardan biri olan Bosch, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında ülkeye 172 milyon Euro daha yatırım yaparak 2000-2023 yılları arasındaki toplam yatırımını 4,2 milyar Euro’ya çıkardı. Şirketin Türkiye'deki toplam AR-GE harcaması 2023 yılında 46,3 milyon Euro oldu. Bursa, Manisa ve Tekirdağ'daki dört AR-GE Merkezi ile Bursa ve İstanbul'daki iki tasarım merkezinde çalışan sayısı 2023 yılı boyunca 85 kişi artarak toplam 925 kişiye ulaştı.

BURSA’DA AR-GE YAPILIYOR

Hidrojen, iklim krizi ile küresel mücadelede net sıfır hedefine ulaşmada son derece önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor. Bosch, faaliyet alanlarında hidrojen bazlı ürün ve çözümlerin geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Türkiye'de, Bosch'un hidrojen alanındaki çalışmaları hem geliştirme hem de üretim faaliyetlerini kapsıyor. Türkiye'deki AR-GE merkezlerinde hidrojen konusunda yürütülen yoğun araştırmaların yanı sıra, Bursa'daki Bosch Güç Çözümleri fabrikasındaki mühendisler, direkt enjektör prototipi ve hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için daha yenilikçi ürünler üzerinde özenle çalışıyor. Daniel Korioth, “Tasarım, işlev ve simülasyon mühendislerimiz Almanya'daki geliştirme departmanlarımızla yakın iş birliği içerisinde. 2026 yılından itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız. Bursa'daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarımızın yanı sıra, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği sağlıyoruz.” dedi.

2023 yılında Bursa'daki istihdamını iki katına çıkaran Bosch Üretim Çözümleri iş kolu, Avrupa'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Çin'e kadar dünyanın dört bir yanındaki Bosch fabrikalarının yanı sıra yurt dışındaki müşteriler için de önemli bir çözüm ortağı haline geldi. Türkiye'deki faaliyetlerini Bursa'da ikinci bir lokasyon ile genişleten Bosch Üretim Çözümleri, 220 kişilik yetkin ekibiyle küresel çapta üretim tesisleri için özel makine ve üretim hatlarının tasarımından devreye alınmasına kadar tüm süreci üstleniyor ve bu anlamda sanayileşme desteği sağlıyor. İş kolunun odak alanları arasında elektromobilite, içten yanmalı motor, H₂ motorlar, şasi ve sensörler gibi yüksek teknolojili ürünlere yönelik makineler yer alıyor.

MOBİLİTE SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, 2023’ün öne çıkan gelişmelerinden birinin Bosch Türkiye'nin büyüyen elektromobilite işi ve Togg ile yapılan iş birliği olduğunu vurgulayarak, bu tür işbirliklerinin mobilite sektörünün dönüşümünde sinerji yarattığını ve Türkiye’deki yetkinliklerin yanı sıra ekosistemi de güçlendirdiğini belirtti. Türkiye'de elektromobilite pazarı büyüdükçe bakım ve onarım ihtiyacı da artış gösteriyor. Korioth elektrikli araçlar pazarında aktif olarak hizmet veren araç servisleri hakkında şunları söyledi: “Elektrifikasyon, Türkiye'deki mobilite satış sonrası pazarının geleceğinde de kilit bir rol oynayacak. Türkiye'deki 350 Bosch Car Service'ten 115'i artık elektrikli araçlara hizmet verebilecek yetkinliğe ve yetkiye sahip.”

GENÇ YETENEKLERE EĞİTİM VERİYOR

Bosch, Türk sanayisi için nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim programları sunuyor. Korioth, “Örneğin İstanbul'daki mühendislik ekibimiz üst düzey mühendislik gerektiren çalışmalar yürütüyor. Bu değerli deneyimi geleceğin mühendisleriyle paylaşmak için son dört yıldır Bosch Elektromobilite Eğitimi adı altında bir program düzenliyoruz. Bu yıl programımıza üç binden fazla öğrenci başvurdu ve 70 mezun verdik. Gururla ifade edebilirim ki mezunlarımız arasında kadromuza katılan mühendislerimiz de var” dedi. Bosch, Elektromobilite Eğitim programının yanı sıra, geçtiğimiz yıl Bursa'da mühendislik öğrencileri için otomasyon, yapay zeka ve dijitalleşme ile yakıt pili ve kompresör eğitimlerinin verildiği Bosch Yetenek Akademisi'ni de hayata geçirdi. Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen eğitim programına ilk yılında 250 öğrenci katıldı.