Boyner 8 yeni mağaza açacak: Online’ın payı artacak

Ekonomideki daralma ve enflasyondan olumsuz etkilenen perakende sektörü, yenilikçi çözümlere odaklanıyor. Türkiye genelinde 44 ilde toplam 129 mağazasıyla hizmet veren Boyner, fiziksel mağazacılık yatırımlarının yanı sıra online tarafta geliştirdiği çözümler ve kampanyalarla sektörde fark yaratmayı hedefliyor.

Müşterilerini fiyat değişimlerine karşı korumak amacıyla 'İndirim Korumalı Alışveriş' uygulamasını hayata geçiren Boyner, bu uygulamayla yıl boyunca müşterileri fiyat değişimlerine karşı korumaya devam edecek. “2025, verimliliğe odaklandığımız, büyümeye ve dönüşüme devam ettiğimiz bir yıl olacak. Dijitalleşme ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi odağımızı koruyarak; ürün ve marka seçkimizi genişletirken, büyümemizi destekleyen en önemli faktörlerden biri pazaryeri fonksiyonumuz olacak” diyen Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, online kanalın toplam satışlar içindeki payını 2025 yılı sonunda yüzde 35’e çıkartmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Mağaza sayısınız kaça ulaştı? 2025 yılında gündeminizdeki yeni projeler neler?

Şu anda Türkiye genelinde 44 ilde toplam 129 mağazamız bulunuyor. Yıl sonuna kadar sekiz yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz. 2025, verimliliğe odaklandığımız, büyümeye ve dönüşüme devam ettiğimiz bir yıl olacak. Dijitalleşme ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi odağımızı koruyarak; ürün ve marka seçkimizi genişletirken, büyümemizi destekleyen en önemli faktörlerden biri pazaryeri fonksiyonumuz olacak. Hediye gönderme özelliği de eklediğimiz Boyner Now hizmetimizle geniş kitlelere hızlı ve konforlu alışveriş sunmayı sürdüreceğiz. Ayrıca, yeni mağazalar açarak ve yeni nesil mağazacılık konseptimizi Anadolu’daki mağazalarımızda da yaygınlaştırarak müşterilerimize ulaşacağız. Boyner’in dinamik yönünü yansıtan, dünyaca ünlü markaların performans odaklı spor ve outdoor ürünlerini bir arada sunan Boyner Dynamic ve Boyner Dynamic Teen mağazalarımız da 2025 yılındaki ana odaklarımız arasında. Bunların yanı sıra, yapay zekâyı tüm iş birimlerimizde önemli bir asistan olarak konumlayıp müşterilerimize değer katmaya ve verimliliği artırmaya odaklanacağız. Dokunduğumuz hayatları güzelleştirme amacımızla sürdürülebilirlik ve müşteri mutluluğu alanında da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

‘İndirim korumalı alışveriş’ kampanyasının pilot döneminde 400 bin kişi bu uygulamadan faydalandı. Bu süreçte toplamda ne kadarlık bir alışveriş hacmi gerçekleşti? Hedefleriniz neler?

Müşterilerimizin hayatlarını güzelleştirmek ve ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak onlara değer katan çözümler sunmak, her zaman en önemli önceliğimiz. Perakende sektörüne yeni bir güven standardı kazandıran ‘indirim korumalı alışveriş’ uygulaması da bu anlayışla hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdan bir tanesi. “Aldığım ürünün fiyatı düşer mi?” kaygısına çözüm sunmayı amaçladığımız ‘indirim korumalı alışveriş’, müşterilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan devreye giriyor. Boyner mağazalarından, boyner.com.tr’den, Boyner mobil uygulamasından ya da Boyner Now üzerinden yapılan alışverişlerde, satın alınan ürünün fiyatı 30 gün içinde düşerse, aradaki fark Hopi Paracık olarak müşterilerimizin hesaplarına tanımlanıyor. Uygulamanın pilot çalışmasını ilk olarak 18 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında hayata geçirdik. Bu dönemde müşterilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler, sistemin gerçek bir ihtiyaca yanıt verdiğini gösterdi. Uygulamamızı yeniden hayata geçirdiğimiz 17 Şubat tarihinden bu yana ise 165 bin müşterimizin hesabına toplam 92,6 milyon Hopi Paracık iade ettik. Müşteri başına ortalama 562 TL’lik geri kazanım sağlandı. Uygulamamız yıl boyunca müşterilerimizi fiyat değişimlerine karşı korumaya devam edecek. Yıl sonuna kadar kaç kişinin daha uygulamadan yararlanacağı ve toplam alışveriş hacminin ne kadar olacağına ilişkin sonuçları ise önümüzdeki dönemde daha net şekilde göreceğiz.

Bu uygulamanın satışlara nasıl bir katkısı oldu, ne kadarlık artış gözlemlendiniz?

Markalar için güvenin en değerli sermaye haline geldiği bir dönemden geçiyoruz. Tüketiciler yalnızca fiyatı değil; markanın samimiyetini ve hayatlarına kattığı değeri de dikkate alıyor. Biz de bu anlayışla, müşteri mutluluğunu odağımıza alarak ‘indirim korumalı alışveriş’ uygulamamızı hayata geçirdik. Uygulamanın temel amacı, müşterilerimize alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekleri bir ortam sunmak ve fiyat değişimlerinden doğabilecek güvensizlikleri ortadan kaldırmaktı. Bu nedenle sürecin merkezine satış rakamlarını değil, müşterimizle kurduğumuz güven ilişkisini koyduk. Bununla birlikte uygulama, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarında da belirgin bir değişim yarattı. Projenin ikinci döneminin başlangıcı olan 17 Şubat’tan bugüne Paracıklarını kullanan müşterilerimizin yüzde 39’u yüklemeden sonraki ilk hafta, yüzde 65’i ise iki hafta içinde Paracıklarını kullanarak yeniden alışveriş yaptı. Bu müşterilerimizin sepet tutarı ortalama sepet tutarının yüzde 71 üstünde gerçekleşti. Odağımız her zaman güven inşa etmek olsa da bu yaklaşımın ticari sonuçlara da anlamlı katkı sağladığını görmek bizim için önemli bir kazanım. Yeni sezonda da bu güven zeminini koruyarak müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

‘YAPAY ZEKA DESTEKLİ PROJELERE ODAKLANIYORUZ’

“Online kanalımızda güçlü bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Boyner Online’daki alışveriş deneyimini yapay zekâ destekli projelerle sürekli geliştiriyor. ‘Akıllı ürün sıralama’, ‘akıllı yorum özetleri’ ve ‘ürün içerik oluşturucu’, ‘hediye asistanı’ gibi uygulamalarla müşterilerimize daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz. Bu dönüşümün önemli bir parçası olan Boyner Now, online ve offline mağazacılığı bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor. Hediye gönderme özelliği, 90 dakikada teslimat, sipariş anında ödeme zorunluluğu olmadan alışveriş, alternatifli beden seçimi ve bulunduğun yerde deneme sonrası satın alma gibi özellikleriyle Boyner Now, hem Türkiye’de hem de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 2024’te Boyner Online’a entegre ettiğimiz pazar yeri modeliyle ise 130’dan fazla yeni kategori ve 1000’e yakın markayı müşterilerimizle buluşturduk. Bu genişleme, sadece ürün çeşitliliğini artırmakla kalmadı; moda ve yaşam tarzı için en iyi marka seçkileri ile e-ticaret pazarındaki gücümüzü pekiştirdi. Bu adımların etkisiyle online kanalın toplam satışlar içindeki payı yüzde 30’a ulaştı. 2025 yılı sonunda ise bu oranın yüzde 35’e ulaşmasını bekliyoruz.”