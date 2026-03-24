Bursalılar TEKNOSAB’a 210 milyon dolar yatırıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB’da hayata geçirilecek Lojistik Teknopark projesinin kent ekonomisini güçlendireceğini söyledi.



Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Ekim 2024’te kurulduğunu ve kısa sürede TL bazında yüzde 126 değer artışıyla Türkiye’de en büyük 10 fon arasında lider konuma yükseldiğini belirtti. Yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırımla planlanan lojistik merkezinin Nisan 2026’da temelinin atılması hedefleniyor.



TEKNOSAB içerisinde Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini kurmayı hedeflediklerini ifade eden Burkay, sanayicinin üretim maliyetlerini düşürürken Bursa’yı tedarik zincirinin stratejik noktalarından biri haline getireceklerini söyledi. BTSO’nun kent ekonomisine değer katan 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdiğini belirten Burkay, TEKNOSAB’ın Türkiye’nin en büyük yüksek teknoloji endüstri bölgesi olduğunu hatırlattı.





NİSAN AYINA İKİNCİ YATIRIMCI TURU



TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşunu 18 Ekim 2024’te gerçekleştirdiklerini söyleyen Burkay, bilgilendirme toplantılarıyla Bursa iş dünyasının projeye katılımını sağladıklarını kaydetti. Fonun ilk ihracıyla 76 milyon dolarlık yatırım alındığını ve 650 yatırımcıya ulaşıldığını ifade etti. Burkay, “650 yatırımcının 400’ü KOBİ ve esnaflardan oluşuyor. Bu proje sanayici ve KOBİ’leri bir araya getiren örnek bir model” dedi. Bundan sonraki süreçte ise Nisan ayında yatırımın ikinci etabına geçilerek temel atma yapılacak. Bunun için 55-60 milyon dolarlık ikinci yatırımcı turuna çıkılacak.



Burkay, arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nisan 2026’da temel atma töreninin gerçekleştirileceğini söyledi. Merkezde, ulusal ve uluslararası şirketlerle görüşmeler devam ederken, 2027’nin ilk yarısında kiralama anlaşmalarının tamamlanması ve yılın son çeyreğinde projenin ilk etabının hizmete açılması hedefleniyor.



FONUN GETİRİSİ YÜZDE 125 OLDU



Fonun performansına ilişkin bilgi de paylaşan Burkay, 30 Aralık 2025’te uluslararası finansal denetim ve danışmanlık kuruluşu PwC tarafından yapılan ilk değerleme sonucunda fon değerinin 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yükseldiğini ifade etti. Bunun TL bazında yüzde 125’in üzerinde, dolar bazında ise yüzde 86 değer artışı anlamına geldiğini belirten Burkay, fonun Türkiye’deki en büyük 10 fon arasında değer artışında ilk sıraya yerleştiğini ve yatırımcı sayısı açısından da 537 girişim sermayesi yatırım fonu arasında ilk üçte bulunduğunu söyledi.