Çalışan bağlılığını artıran uygulama

Passgage Kurucu Ortağı ve CEO’su Fahri Kırman, Türki Cumhuriyetler, Dubai ve MENA bölgesini hedeflediklerini söylüyor.

18 - 31 Ağustos 2024 tarihli sayıdan

Yapılan araştırmalara göre, insan kaynakları (İK) profesyonellerinin iş yükünün yüzde 67’sini zaman yönetimi oluşturuyor. İş yerlerinde performans yönetiminde geç kalınmış müdahale ise verimliliği yüzde 66 oranında düşürüyor. ‘Bulut teknolojisinin kullanıldığı günümüzde hala kart okutarak iş yerine neden giriş yapılıyor?’ fikriyle Fahri Kırman, Gökhan Almaş ve Cenk Aras tarafından 2021 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan Passgage, mobil uygulaması ile şirketlerin uçtan uca dijitalleşme yolculuklarını gerçeğe dönüştürüyor.

Passgage bir çalışan uygulaması olarak İK’nın manuel ya da farklı platformlardan yürüttüğü birçok operasyonu tek bir merkezi platformda topluyor.

Böylece kendi modülleri değil, şirketlere ait birçok ürün ve uygulama için bir çatı uygulama şeklinde süper App olarak konumlanıyor. Mevcut kullanılan birçok sisteme yüzde 100 uyum gösteren Passgage, zaman yönetimi, çalışan bağlılığı, performans takibi ve şirket içi iletişim gibi alanlarda kapsamlı çözümler sunuyor ve şirketlerin dijitalleşmesinde önemli bir rol üstleniyor.

TEK TIKLA KONTROL

İş yerine geçiş sisteminin mobil uygulama ve QR kod ile yönetilmesini sağlayan bu geçiş modülü ile dijitalleşerek, tüm giriş çıkış verileri anlık olarak kontrol edebiliyor ve bu veriler rapora dönüştürülebiliyor. Zaman yönetim modülünde bulunan vardiya yönetimi, puantaj hesaplaması, izin takibi gibi çözümler ile sayfalarca excell listesi oluşturmak zorunda kalınmıyor, bu yöntemle insan kaynağı tek tıkla kontrol edilebiliyor.

Yeni nesil geçiş kontrol sistemleriyle öne çıkan Passgage, İK süreçlerini dijitalleştirirken çalışan performans ve bağlılığının artırılmasına yardımcı oluyor. İşe başlangıç anından çıkış sürecine kadar tüm adımlar kolaylıkla ve yönetilebiliyor. Şirketi dijital bir çatı altında toplayan uygulama, şirkete özel sosyal medya, performans yönetimi, takdir ve etik hat gibi daha pek çok modül ile çalışanların motivasyonunu takip edebiliyor.

YATIRIM TURUNA ÇIKACAK

Yeni nesil insan ve kültür anlayışını geliştirmeye odaklanan Passgage’ın kurucu ortağı Fahri Kırman, bütünleştirici bir platform kurduklarını söylüyor. Yıldız Teknopark içerisinde faaliyet gösteren Passgage’in uygulaması teknopark içerisinde faaliyet gösteren tüm şirketler tarafından kullanılıyor. Bunun yanı sıra kurumsal 104 şirketin ve 115 bin çalışanın Passgage uygulamasını kullandığını belirten Kırman, hedeflerinin yıl sonunda 250 şirkete ulaşmak olduğunu vurguluyor.

Yurt dışında açılımın ilk adımını Azerbaijan HR Institute ile yaptıklarını ifade eden Kırman, bundan sonra Türki Cumhuriyetler, Dubai ve MENA bölgesini hedeflediklerini sözlerine ekliyor. Kuruluş aşamasında 800 bin dolar melek yatırım aldıklarını belirten Kırman, bu yılın son çeyreğinde yeni bir yatırım turuna çıkacaklarını bildiriyor. Kırman, bu yıl sonunda 1 milyon dolar ciro hedeflediklerini söylüyor.