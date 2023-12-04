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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Canon, Türkiye’de deneyim merkezi açacak

Görüntüleme ürünleri sektöründe hem baskı hem de foto-video alanında çift haneli büyümeyi hedefleyen Canon, Türkiye’yi Ortadoğu bölgesinde stratejik ülke olarak konumlandırıyor.

04 Aralık 2023
Canon, Türkiye’de deneyim merkezi açacak

Görüntüleme ürünleri sektöründe hem baskı hem de foto-video alanında çift haneli büyümeyi hedefleyen Canon, Türkiye’yi Ortadoğu bölgesinde stratejik ülke olarak konumlandırıyor. 

Şirket, yeni bir deneyim merkezi yatırımına başlayacak. Görüntüleme teknolojileri alanının önde gelen şirketlerinden olan Canon, Türkiye’deki yatırımlarını artırarak büyümesini sürdürüyor. 

Türkiye pazarındaki bayileri, kanalları, online oyuncuları ve önemli dikey sistem entegratörlerini bir araya getiren etkinlikte mevcut stratejilerle birlikte geleceğe yönelik projeksiyonları ve yatırım planlarını paylaşan Canon yöneticileri ile bir araya gelerek yeni hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
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