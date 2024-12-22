Ceo Anketi: Ceo'lar çıkış yolu arıyor

Yurtdışı jeopolitik ve ekonomik göstergeler de Türkiye’ye çok fazla yardımcı olmuyor. Bu nedenle dengelenme ve tekrar yükselişe geçiş sürecinin biraz daha uzun olacağından endişe ediliyor. Peki iş dünyası ne diyor? Çıkışı nerede arıyor? Ekonomist Almanak sayımızda CEO’larla yaptığımız 14 soruluk ankette, iş dünyasının beklentilerine ve çözüm önerilerine odaklandık.

2025 yılında da şirketler içeride yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusunda attığı adımları yakından izleyecek. Başta enflasyonun seyrine bağlı olarak faizler ve kurun seviyesi hayati öneme sahip. Dışarıda ticaret savaşları, jeopolitik riskler, AB öncelikli olmak üzere ihracat pazarlarındaki büyüme eğilimleri yakından izlenecek. Çıkış ise yeni ihracat pazarlarında, teknolojiye dayalı üretimde ve verimliliğin artırılmasında aranacak. İşte anketimizden çıkan sonuçlar…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.