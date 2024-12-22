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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Ceo Anketi: Ceo'lar çıkış yolu arıyor

Türkiye ekonomisinde bir dengelenme süreci yaşanıyor. Ancak bu sürecin ciddi şekilde sancılı olduğunu söylemek gerekiyor.

22 Aralık 2024 | 08:39
Ceo Anketi: Ceo'lar çıkış yolu arıyor

Yurtdışı jeopolitik ve ekonomik göstergeler de Türkiye’ye çok fazla yardımcı olmuyor. Bu nedenle dengelenme ve tekrar yükselişe geçiş sürecinin biraz daha uzun olacağından endişe ediliyor. Peki iş dünyası ne diyor? Çıkışı nerede arıyor? Ekonomist Almanak sayımızda CEO’larla yaptığımız 14 soruluk ankette, iş dünyasının beklentilerine ve çözüm önerilerine odaklandık.

2025 yılında da şirketler içeride yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusunda attığı adımları yakından izleyecek. Başta enflasyonun seyrine bağlı olarak faizler ve kurun seviyesi hayati öneme sahip. Dışarıda ticaret savaşları, jeopolitik riskler, AB öncelikli olmak üzere ihracat pazarlarındaki büyüme eğilimleri yakından izlenecek. Çıkış ise yeni ihracat pazarlarında, teknolojiye dayalı üretimde ve verimliliğin artırılmasında aranacak. İşte anketimizden çıkan sonuçlar…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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