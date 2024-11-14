Çevre dostu ebebek evrensel olacak

“2030-6 Kıta” vizyonuyla evrensel perakendeci olma yolunda ilerleyen ebebek, Türkiye genelinde 67 ilde 250’den fazla mağazası ve ebebek.com web sitesiyle hizmet veriyor.

Çevreci bir şirket olarak “2030-6 Kıta” vizyonu doğrultusunda evrensel perakendeci olma yolunda ilerlediklerini belirten ebebek Pazarlama Direktörü Itır Erel Ergül, “Anne ve bebeğin 360° ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir marka olarak, Amazon, AliExpress ve Yandex gibi platformlarla dünya çapında çevrimiçi varlık gösteriyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.