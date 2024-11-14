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Levent Gökmen




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Çevre dostu ebebek evrensel olacak

ebebek, Türkiye’de 67 ilde 250’den fazla mağazası ve ebebek.com web sitesiyle anne ve bebeklere hizmet veriyor. ebebek Pazarlama Direktörü Itır Erel Ergül, “2030-6 Kıta” vizyonuyla evrensel perakendeci olma yolunda ilerlediklerini söylüyor.

14 Kasım 2024 | 11:03
Çevre dostu ebebek evrensel olacak

“2030-6 Kıta” vizyonuyla evrensel perakendeci olma yolunda ilerleyen ebebek, Türkiye genelinde 67 ilde 250’den fazla mağazası ve ebebek.com web sitesiyle hizmet veriyor. 

Çevreci bir şirket olarak “2030-6 Kıta” vizyonu doğrultusunda evrensel perakendeci olma yolunda ilerlediklerini belirten ebebek Pazarlama Direktörü Itır Erel Ergül, “Anne ve bebeğin 360° ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir marka olarak, Amazon, AliExpress ve Yandex gibi platformlarla dünya çapında çevrimiçi varlık gösteriyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
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GERİ
İLERİ
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