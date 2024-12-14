Cirosunu bir yılda yüzde 306 artırdı

Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan şirketler sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden çıkmıyor, Anadolu kentlerinin de gizli kahramanları bulunuyor.

Bunlardan biri de ‘Doğunun Paris’i olarak anılan Gaziantep merkezli İpek Agro Gıda. Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında cirosunu yüzde 306 artırarak birinci olan şirket, 2022’de 1 milyar 277 milyon TL olan cirosunu 2023’te 5 milyar 186 milyon TL’ye çıkarmayı başardı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.