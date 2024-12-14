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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Cirosunu bir yılda yüzde 306 artırdı

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında Gaziantep merkezli İpek Agro Gıda, yüzde 306’lık artışla 2023’te cirosunu en çok artıran şirket oldu. Geçen yıl cirosunu 5 milyar TL’nin üzerine çıkaran şirketin 2024 sonu hedefi ise 15 milyar TL.

14 Aralık 2024 | 17:49
Cirosunu bir yılda yüzde 306 artırdı

Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan şirketler sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden çıkmıyor, Anadolu kentlerinin de gizli kahramanları bulunuyor. 

Bunlardan biri de ‘Doğunun Paris’i olarak anılan Gaziantep merkezli İpek Agro Gıda. Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında cirosunu yüzde 306 artırarak birinci olan şirket, 2022’de 1 milyar 277 milyon TL olan cirosunu 2023’te 5 milyar 186 milyon TL’ye çıkarmayı başardı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
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