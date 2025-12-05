EPDK, akıllı sayaç sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirledi

EPDK'nin "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilk kez sayaç tesis edilecek yerlerde ortak sayaç panosunun bulunması ve sayaç panosunda 4 adet ve üzerinde sayaç olması gereken durumlarda, Akıllı Sayaç PRO ile haberleşme irtibatı sağlanan Akıllı Sayaç EKO şeklinde sayaçlar tesis edilecek.

Önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan kullanım yerlerindeki uzaktan haberleşme özelliği olmayan mevcut sayaçlar, dağıtım şirketi tarafından akıllı sayaç PRO ile değiştirilecek. Bu madde kapsamında değiştirilen sayaçların, değiştirilmesi gereken tüm sayaçlara oranı, 1 Ocak 2027 tarihine kadar yüzde 70, 1 Ocak 2028 tarihine kadar yüzde 100 olacak şekilde, tedarikçisini seçen kullanıcılara öncelik verilerek ve yüksek tüketimli kullanıcılardan başlamak üzere dağıtım şirketi tarafından sayaçların değişimi tamamlanacak.

Elektrik dağıtım şirketi, uzaktan haberleşme özellikli sayaçların, tesis edildiği tarihten itibaren uzaktan haberleşme durumunu izlemekle ve haberleşme problemlerini tarih ve zaman bazlı olarak kayıt altına almakla yükümlü olacak. Akıllı sayaç verileri, dağıtıcı tarafından kullanıcı erişimi için belirlenen veri formatında EPİAŞ'a iletilecek. Düzenleme, 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.