Cognitiwe Amerika’ya açılacak

Yapay zeka girişimi Cognitiwe, yurtdışında Avrupa pazarındaki kapsamını genişletmek ve Amerika pazarına açılmak amacıyla tohum yatırım turuna çıktı. 1,4 milyon Euro'luk yatırım almayı hedefleyen Cognitiwe, 2023 sonuna kadar dokuz kat büyüme hedefliyor.Global yapay zeka pazarının 2025 yılında 391 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu dev pazar pek çok yeni girişimin doğmasına olanak sağlıyor.Pazarın yenilikçi oyuncularından biri de Cognitiwe oldu. Attila Algan ve Mete Bayrak ortaklığında 2021 yılında kurulan Cognitiwe, görsel veri işleyerek öngörülü analiz yapan ve sorunlar oluşmadan önlemeyi hedefleyen bir yapay zeka girişimi.Kuruluşunun ardından TechOne VC liderliğinde StartersHub, Startup Wise Guys ve EGIAD Melekleri'nin dahil olduğu yatırım turunda 605 bin dolar yatırım alan Cognitiwe'nin İstanbul dışında Milano ve Tallinn'de de ofisleri bulunuyor.İlk yılında yurt dışına açılma, ürünlerini tanıtma ve yeni ortaklıklar geliştirme konusunda önemli adımlar atan şirket, tohum yatırım turu için harekete geçti. Bu yatırımın ardından hedef; Avrupa pazarındaki kapsamını genişletmek ve Amerika pazarına açılmak.Attila Algan, 2023 yılı sonuna kadar tüm dünyadan her boyutta müşterinin kendi kendine rahatlıkla kullanabileceği bir SaaS platformu haline gelmeyi hedeflediklerini söylüyor. Şirket, 2023 sonuna kadar dokuz kat büyüme hedefliyor.Şirket, perakendede alanında Migros ve MAF Carrefour, üretim sektöründe ise Tofaş, Borusan Mannesmann ve MEXT (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Teknoloji Merkezi) gibi şirketlerle çalışıyor.Perakende ve üretim sektörlerine odaklanarak ürünlerini müşterilerle buluşturmaya başladıklarını belirten Cognitiwe Kurucu Ortağı Attila Algan "Ürünlerimizin faydaları, maliyetlerin düşürülmesinden operas-yonel mükemmellikteki artışa kadar değişiklik gösteriyor.Bu yıl içinde mevcut ve pilot projelerimizde yüzde 97 gibi büyük bir doğruluk payı ile 20 milyondan fazla öngörüde bulunduk. Bu süreçte 500'den fazla veri setini eğitirken, 53 bin hatayı da tespit etmeyi başardık" diyor.Cognitiwe, üretim sektöründe de kendi geliştirdiği yapay zeka algoritmaları ile üretim hattındaki hataları tespit edip, çevresel değerlerle birleştirerek sorunlar oluşmadan önce uyarıda bulunabiliyor.Tüm dünyanın gündeminde olan iklim, gıda ve enerji krizlerini aşmak için her zamankinden daha fazla yapay zekaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Cognitiwe Kurucu Ortağı Mete Bayrak, "Süreç optimizasyonu ile ilgili TÜBİTAK projemizde paydaşlarımız olan Koç Üniversitesi ve TOFAŞ'la birlikte hareketli üretim bantlarındaki verimlilikte yüzde 8 iyileşme yakalayabileceğimizi gördük. Otomotiv sektöründeki bir üretim tesisinde montaj hattı başına aylık 300 bin Euro tasarrufa ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.Dünyada ilk kez süpermarketlerdeki taze sebze-meyvelerin anlık takibini sağlayarak, gerçek zamanlı içgörü ve tahminleriyle sürdürülebilirliği ve verimliliği destekleyen Cognitiwe, dünya genelinde süpermarketlerde yüzde 14 olan taze sebze-meyve israfını, kendi müşterilerinde yüzde 10'a çekmeyi hedefliyor.