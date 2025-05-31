Değişen seyahat tercihleri 2025 sezonuna yön veriyor

2025 sezonunda Türkiye'nin sadece deniz-kum-güneş destinasyonu olmanın ötesine geçerek spor turizmi, sağlık ve wellness turizmi gibi alanlarda da önemli bir ivme yakalaması bekleniyor. Bu doğrultuda kamu ve özel sektör iş birliğiyle çeşitlendirilmiş turizm anlayışının geliştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gloria Hotels & Resorts CEO’su Yunus Özdemir, 2025 yaz sezonunda turizmde hem nicelik hem de nitelik açısından önemli bir artış yaşanması beklendiğini söyledi. Özdemir, sezona ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “2024 yılı, Türk turizminin yeniden dengeye oturduğu bir dönemdi. 2025 ise bu dengenin üzerine koyarak büyümenin yaşanacağı bir yıl olmaya aday. Avrupa pazarından gelen talep istikrarlı şekilde artarken gelen rezervasyonlarda da erken hareketlilik gözlemliyoruz. Özellikle aile segmenti, uzun süreli konaklama ve temalı tatil arayışları ön planda.”

DOLULUKLA BİRLİKTE KONAKLAMA SÜRELERİ DE ARTTI

Özdemir, yalnızca doluluk oranlarının değil, konaklama sürelerinin ve kişi başı harcamanın da yükselmesinin sektör için kalıcı kazanımlar sağladığını vurguladı. Artan bilinçli seyahat talebi ve sürdürülebilirlik kriterlerine duyarlılık, 2025 sezonunun öne çıkan dinamikleri arasında yer alıyor.

İklim değişikliği ve doğal kaynak kullanımı gibi konuların da turizm sektörü gündeminde daha fazla yer tuttuğunu ifade eden Özdemir şunları söyledi: “Bugünün misafiri yalnızca konfor aramıyor; çevreye saygılı, kaynaklarını doğru kullanan, sürdürülebilir işletmeleri tercih ediyor. Türkiye’deki otelcilik anlayışı da bu farkındalık doğrultusunda dönüşüyor. Tesislerin çevresel performansı artık sadece maliyet ya da imaj konusu değil, doğrudan tercih sebebi haline geliyor.”