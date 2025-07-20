Türkiye'nin en güçlü 50 satın alma yöneticisi: Değişimi yöneten liderler

Şirketlerdeki stratejik konumu giderek güçlenen, belirsizlik çağında değişimi yöneten liderleri “Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi” listesinde buluşturduk. 2014 yılında ‘Satın Alma Liderleri’ olarak başlattığımız araştırmayı, 2022 yılında ‘Satın Alma ve Tedarik Liderleri’ olarak değiştirdik ve yolumuza devam ediyoruz.

Ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve yapay zekanın öncülük ettiği teknolojik değişimler, küresel ticaret ortamında taşların yerinden oynamasına neden oluyor. Değişen koşullar karşısında şirketler yalnızca operasyonel açıdan değil, stratejik anlamda da kendilerini yeniden konumlandırıyor. Bu dönüşüm sürecinde, satın alma ve tedarik liderleri giderek daha kritik bir rol üstleniyor. Tedarik zincirinin herhangi bir halkasında yaşanabilecek bir aksama, doğrudan finansal sonuçlara yol açabileceğinden yöneticiler artık stratejilerini risk yönetimi, süreklilik ve uzun vadeli iş birlikleri çerçevesinde yeniden kurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.