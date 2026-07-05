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Sibel Atik
Sibel Atik

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Demiryolunda yatırım seferberliği

Türkiye, 2053’e kadar yaklaşık 15 bin kilometrelik yeni demiryolu ağı kurmayı planlıyor. Orta Koridor’dan Kalkınma Koridoru’na, limanlardan organize sanayi bölgelerine uzanan yatırım hamlesiyle Türkiye’nin uluslararası lojistik üs olması hedefleniyor.

Demiryolunda yatırım seferberliği

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yaklaşık 110 milyar dolarlık yeni yatırım yapılması planlanırken, kuzeyden güneye, doğudan batıya ülkenin demiryolu ağı yaklaşık 28 bin 600 kilometreye ulaşacak.

Türkiye, son yılların en büyük ulaştırma yatırım programlarından birini demiryollarında hayata geçiriyor. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yaklaşık 110 milyar dolarlık yeni yatırım yapılması planlanırken, ülkenin demiryolu ağı da yaklaşık 28 bin 600 kilometreye ulaşacak. Böylece Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı demiryolu genişleme programlarından biri devreye girecek.

Son 24 yılda demiryollarına yaklaşık 72 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilirken, yüksek hızlı tren ağının genişletilmesi, mevcut hatların modernizasyonu ve yerli demiryolu sanayisinin güçlendirilmesiyle önemli bir dönüşüm yaşandı. Yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağı bugün 14 bin kilometre seviyesine yaklaşırken, yeni yatırım döneminde hedef çok daha büyük.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Sibel Atik
Sibel Atik

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