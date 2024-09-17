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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Depo doluluk oranları alarm veriyor

Lojistik sektörü depolama kriziyle karşı karşıya kalabilir. Depolarda doluluk oranları yüzde 90’lara ulaşırken, geçtiğimiz yıldan bu yana depo kiraları yüzde 96 arttı. Kiralama işlemleri geçen yıla kıyasla yüzde 138 artarak yaklaşık 180 bin metrekareye ulaştı.

17 Eylül 2024 | 09:35
Depo doluluk oranları alarm veriyor

Uluslararası ticaret rotalarındaki aksamalar, iç pazardaki daralma, ürünlerin bekleme süresinin uzaması, depolama tesislerindeki doluluk oranlarını kritik seviyeye getirdi. Bu durumun operasyonel zorluklar getireceğine dikkat çeken uzmanlar, maliyet artışından sevkiyat gecikmelerine kadar geniş bir yelpazede olumsuz etkiler yaratacağını vurguluyor. Türkiye’deki depolama sorunun arkasında pek çok neden yer alıyor. Talep daralmasının yanı sıra enflasyonist ortamda ürün fiyatlamasını dengede tutmak isteyen şirketlerin depolama ihtiyacı artış gösterdi. Ürünlerin depolarda kalma süresi uzadı.

ARZ YETERSİZ KALDI

Özelikle pandemi sonrasında ortaya çıkan tüketici alışkanlıklarındaki değişimler de pazarı doğrudan etkiledi. Depo arzındaki artış özelikle e-ticaret pazarında büyümesinin gerisinde kalınca önemli bir sorun ile karşı kaşıya kalındı. Türkiye’deki depolama talebinin ve buna bağlı olarak depolama alanı arzının çok büyük bir bölümünü oluşturan İstanbul ve çevresindeki lojistik toplam stok arzının, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 11 milyon metrekare seviyelerinde olması bekleniyor. Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Pazarda oldukça ihtiyaç duyulan depo geliştirme faaliyetlerinin bir miktar hızlanmasına karşın, yüksek arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle baskı altında olan arzın, daha büyük alan ihtiyaçları için mevcut alanların son derece sınırlı olması sebebiyle

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
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