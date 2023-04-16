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Depolamaya 40 milyon dolarlık yatırım yapacak

Win Solar Kurucu Ortağı Burak Günay, "Enerji depolamada ilk etapta 40 milyon dolarlık yatırım için EPDK'ya başvurduk. Bu yılı 50 milyon dolar ciroyla kapatacağız" diyor.

16 Nisan 2023
Depolamaya 40 milyon dolarlık yatırım yapacak

Güneş ve rüzgarın ardından depolama alanında da girişimlerde bulunduklarını söyleyen Win Solar Kurucu Ortağı Burak Günay, "Enerji depolamada ilk etapta 40 milyon dolarlık yatırım için EPDK'ya başvurduk. Bu yılı 50 milyon dolar ciroyla kapatacağız" diyor.

02-15 Nisan 2023 tarihli sayıdan

Henüz geçen yıl kurulmasına rağmen güneş enerjisi alanındaki girişimlerini rüzgar ve depolama alanına da taşımayı planlayan Win Solar, yeni bir yapılanmaya gidiyor. 

Win Energy çatı şirketi üzerinden güneş, rüzgar ve depolama teknolojisinin yer aldığı bir yenilebilir enerji grubuna dönüşecek olan şirket, bu yılı 50 milyon dolar ciro ve 80 MW'lık güneş enerjisi santrali kurulumu yaparak kapatmayı planlıyor. 

Depolama alanında ise başvurularını yapan şirket, ilk etapta 40 milyon dolarlık bir yatırım için ön lisanslama sürecini bekliyor.

HEDEF 80 MW

Win Energy grubu ile güneşte Win Solar, rüzgarda Win Wind, enerji depolama alanında ise Win Storage markası adı altında hizmet vermeyi planladıklarını aktaran Win Solar Kurucu Ortağı Burak Günay, yenilenebilir enerji çözümleri ile hızlı büyüme hedeflediklerini söylüyor. 

Bu yıl güneş ve rüzgar enerjisinde anahtar teslim santral kurulumlarıyla sonunda 80 megavatlık kurulu güç hedefinde olduklarını belirten Günay, "2023 hedefimiz sadece güneşte 50 megawat ile yılı kapatmak" diyor.

Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynağından üretilen enerjinin depolanmasının çok önemli bir adım olacağını aktaran Burak Günay, "Burada 1 megawatlık bir depolama teknolojisi yatırımının maliyeti yaklaşık 550 bin dolar
civarındadır. 

Biz 30 megawat depolamalı GES ile 40 milyon dolarlık bir yatırım için EPDK'ya başvurduk ama temel hedefimiz başvuruları 300 bin MW'ları bulan depolamalı GES alanında sektörün söz sahibi EPC şirketlerinden biri olmak" diyor.

"ÇİNLİ ŞİRKET İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bu yılın sektördeki önemli gelişmelerinden biri de enerji depolama sistemlerini teşvik edecek uygulama ve fırsatların hayata geçirilmeye başlaması oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bir süre önce bilindiği gibi lisanslı enerji depolama başvurularını almaya başladığını duyurdu. 

"Şu ara asıl heyecanımız EPDK depolama yönetmeliği ve depolama tarafındaki fırsatlar" diyen Burak Günay, 250 bin megawatlık başvuru olduğunu ve ilk etapta 30 bin MW'ın hayata geçirilmesinin planlandığını aktarıyor. 

Şirket ve yatırımcı olarak başvuru yaptıklarını aktaran Günay, depolama alanında Çin merkezli bir teknoloji üreticisi ile görüşmelerde önemli yol kaydettiklerini dile getiriyor. Günay, enerji arz güvenliği açısından da enerji depolamanın çok hassas bir konu olduğunu belirtiyor.

"DEPOLAMA RÜZGARA YATIRIMLARI ARTIRACAK"

Uzun süredir temiz enerjide üretim lisansı sahibi olabilmek için YEKA ihalelerinde yarışıldığını aktaran Win Solar Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Atasoy ise "EPDK'nın depolama politikasını doğru ve yerinde buluyorum. 

300 bin MW'lara dayanmış başvuruların önemli bir kısmını da rüzgar enerji santralleri oluşturuyor. Yatırımcılar depolama lisanslarıyla birlikte aynı zamanda yenilenebilir enerji üretim lisansı sahibi de olacaklar" diye konuşuyor.

BMC’NİN İZMİR TESİSLERİNE GES KURUYOR

Şu ana kadar altı şirketin GES kurulu sürecini de yöneten Win Solar, şimdilerde ticari ve askeri araç üreticisi BMC’nin İzmir’deki tesislerinin de güneş enerjisi sistemini kurmaya hazırlanıyor. 

Ergun Atasoy, bunun için sözleşmenin imzalandığını ve izin süreçlerinin tamamlandığını belirtiyor. Proje kapsamında dokuz ayrı çatıda toplam 8 megavatlık bir santral kurulumu yapacaklarını anlatan Ergun Atasoy, bunun dışında kısa sürede altı farklı GES projesini tamamladıklarını iletiyor.
 

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