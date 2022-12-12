Deprem bir gerçek, dönüşüm hızlanmalı

Yıllık ortalama 700 milyon dolarlık ciroya imza atan Artaş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetinsaya, "Devam eden dört projemize 8 milyar TL yatirım yapıyoruz. Deprem ülkenin gerçeği, dönüşüm hızlanmalı" diyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan



İnşaat sektöründe Avrupa Konutları markası ile tanınan Artaş Grubu, farklı sektörlerde yeni projelere hız vermeye hazırlanıyor. 1977 yılında işadamı Süleyman Çetinsaya tarafından kurulan Artaş Grubu, 45 yıldır gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Grup, ekim ayında Türkiye'nin önde gelen firmalarından olan ve yüzde 30'u bor-sada işlem gören Doğan Holding'in 60 yıllık markası Çelik Halat'ın yüzde 70 hissesini 27 milyon Euro'ya satın alarak sanayi sektörüne de adım attı.

Avrupa Konutları markasıyla konut piyasasında markalaşmanın öncülerinden olan grup, bugüne kadar Avrupa Konutları, Tema İstanbul ve Vadistanbul markalarıyla toplam 35 bin konut üretti. Her yıl yeni yatırımlarıyla büyüyen grup, yönetimini üstlendiği alışveriş merkezleri ve işletmeciliğini yaptığı oteller inşa ederek perakende ve turizm sektörlerinde de faaliyet gösteriyor.

Grubun, kimi karma kullanımlı projeler içerisinde, kimi tek başına gerçekleştirilen toplam altı alışveriş merkezi ve 10 otel yatırımı bulunuyor. Bu yılın mart ayında 53 milyon Euro'ya Trabzon Forum AVM'yi devralan grubun, Kayseri'de ve İstanbul'da AVM yatırımları bulunuyor.

Radisson ve Mövenpick gibi uluslararası konaklama markalarıyla iş birliği yaparak turizm alanında büyüyen Artaş, Türk turizmine de katkı sağlıyor. Bugüne kadar İstanbul'da kent merkezlerine yakın lokasyonlarda fabrika arazilerini yenileyip modern tarzda konutlar üreten grup, önümüzdeki dönemde Mecidiyeköy'deki Profilo'nun eski ofis binasının yerinde proje geliştirme konusunda gün sayıyor.

Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile grubu ve yatırım planlarını konuştuk.



Düzce depremi, dönüşümü tekrar hatırlattı. 2023'te sektörde siz ne bekliyorsunuz?

İnsanların temel ihtiyaçlarından biri de barınma ihtiyacı bu da konuta olan talebin her zaman olacağını gösteriyor. Bu nedenle inşaat sektörü hiçbir zaman durmaz her zaman bir hareketlilik olur. Biz de bu gerçekten yola çıkarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.



Seçim dönemlerinde bir durgunluk olsa da sonrasında piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Ayrıca ülkemizdeki dönüşüme muhtaç çürük yapı stokunu da düşündüğümüzde önümüzdeki yıllarda sektörümüzün hareketlenmesi de kaçınılmaz. Deprem gerçeği insanları ürkütüyor. Önümüzdeki yıllarda ekonominin toparlanmasıyla birlikte dönüşüm süreci de hızlanacaktır. Bu da sektörümüze hareketlilik gelecek demek oluyor.

Artaş Grubu olarak hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz? Yeni sektörler olacak mı?

İnşaat sektöründe, turizm sektöründe ve AVM yatırımlarımızla ticari gayrimenkul alanında yatırımlar yapıyoruz. AVM konusunda en son Trabzon'da yatırımımız oldu. Turizmde de Saklıvadi ve Çamlıvadi rezidanslarımızın yatırımları devam ediyor. Bunun yanı sıra ekim ayında Doğan Holding'in 60 yıllık köklü markası Çelik Halat'ın yüzde 70 hissesini 27 milyon Euro'ya satın alarak sanayi sektörüne de adım attık. Biz bildiğimiz ve uzmanlaştığımız bu alanlarda büyümeye devam etmeyi planlıyoruz.

Bu yılı ne kadarlık ciro ile kapamaya hazırlanıyorsunuz, 2023 yılı hedefiniz nedir?

Artaş Grubu olarak yıllık ortalama 700 milyon dolar ciro yapıyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu konjonktürdeki tüm belirsizliklere rağmen 2023'te de benzer bir ciro rakamını hedefliyoruz.

Şu anda devam eden kaç projeniz var? Bunların yatırım büyüklüğü nedir?

Mesa, Artaş, Öztaş ve Kantur-Akdaş Ortak Girişim Grubu tarafından Atakent'te TEMA İstanbul projemiz devam ediyor. Ayrıca Kartal'da Avrupa Konutları Esen-tepe, Avcılar'da Avrupa Ticaret Merkezi, Ümraniye'de Yamanev-ler olmak üzere devam eden dört projemiz bulunuyor. Bunlara toplamda yaklaşık 8 milyar TL'lik yatırım yapıyoruz. 39 bin 729 metrekare üzerinde konumlanan Avrupa Konutları Esentepe'de 12 blokta toplam 865 konut yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde planladığınız projelerinizden bahseder misiniz?



Şu anda biri Bağcılar da biri de Mecidiyeköy'de olmak üzere ruhsat aşamasında iki tane projemiz bulunuyor. Mecidiyeköy'de Profilo'nun eski ofis binasının yerinde proje üreteceğiz.

Ticaret ve sanayi sitesi yatırımı da yapıyorsunuz. Bu alanda ne gibi fırsatlar bulunuyor?

Modern ticaret ve sanayi sitelerine talep var. İnsanlar daha iyi şartlarda çalışmak istiyorlar. Bu talep doğrultusunda Avcılar'da Avrupa Ticaret Merkezi adıyla proje geliştirdik. Toplam 150 bin metrekare alanda, 301 bağımsız bölümden oluşan Avrupa Ticaret Merkezi projemizde 100 metrekareden, bin 800 metrekareye kadar çok çeşitli büyüklükte dükkan, depo ve imalathaneler yer alacak. Bu projemizi 2023 yılının sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Uygun yer bulunması halinde bu tür projeler üretebiliriz.

İstanbul'da Cendere Yolu üzerindeki arazilerinizde projeler planlıyordunuz. Bunlarda son durum nedir?

Vadi İstanbul projesini geliştirdiğimiz bölge İstanbul'un merkezine yakınlığı ve yeşil alanları ile öne çıkıyor. O bölgeyi ilk keşfeden ve fabrikadan dönüşüm sürecini başlatan bizlerdik. Sonrasında orada başka projeler de geliştirilmeye başlandı. O bölgedeki varlığımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Cendere Yolu üzerinde çeşitli parsellerde toplam 35 bin metrekarelik alana sahip yerlerimiz bulunuyor. Buralarda 2023-2024 yıllarında yeni projeler geliştirmemiz gündeme gelecek.

Pandemi sonrası sayfiyeler öne çıkmaya başladı. İstanbul dışında proje üretme planınız var mı?

Evet pandemi ile birlikte Türkiye'nin kıyı bölgeleri tercih edilmeye başladı. Oralarda da çok sayıda projeler üretiliyor ancak biz odağımıza İstanbul'u aldık. Bunun dışında şu anda başka kentlerde proje üretme planımız bulunmuyor.

