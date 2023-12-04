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Deprem bölgesinde 4 tesis kuruyoruz

Yurtdışında büyümek üzere de yeni girişimler yapacaklarını ve Amerika’da antrepo kuracaklarını belirten Altın Ateş Grubu CEO’su Burak Ateş, grubun yeni dönem büyüme hedeflerini anlattı.

04 Aralık 2023
Deprem bölgesinde 4 tesis kuruyoruz

Bu yılı 1 milyar dolar ciro ile kapatmaya hazırlanan Altın Ateş Grubu, deprem bölgesinde hazır beton işine giriyor. Kahramanmaraş’ta ilk hazır beton tesisini kurduklarını aktaran Altın Ateş Grubu CEO’su Burak Ateş, “Bölgede 4 hazır beton santrali kuracağız” diyor.

Tarımsal ürünler, gıda ve gübre gibi alanlarda uluslararası ticaretle büyüme adımlarını hızlandıran Altın Ateş Grubu, hazır beton işine de giriyor. 

Bu yılı 1 milyar dolar ciro ile kapatmayı hedefleyen grup, deprem sonrası bölgede artan hazır beton ihtiyacını yerinde karşılamak üzere dört santral kurmayı planlıyor. 

Yurtdışında büyümek üzere de yeni girişimler yapacaklarını ve Amerika’da antrepo kuracaklarını belirten Altın Ateş Grubu CEO’su Burak Ateş, grubun yeni dönem büyüme hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Sibel Atik
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