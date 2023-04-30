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Depremin sanayiye maliyeti 10 milyar dolar

Deprem felaketi özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da sanayi üretimini de vurdu.

30 Nisan 2023
Depremin sanayiye maliyeti 10 milyar dolar

Deprem felaketi özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da sanayi üretimini de vurdu. Depremden etkilenen 11 ilde yer alan 443 tesiste hala üretim başlamazken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı depremin sanayideki maliyetini Ekonomist’e 10 milyar dolar olarak açıkladı.

Deprem felaketinin üzerinden yaklaşık üç ay geçti. Bu süreçte enkaz kaldırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olsa da normalleşme için yıllar gerekiyor. 

Bölgede en önemli sorunlardan biri de iş gücünün göçü oldu. Sanayi tesisleri çalışacak eleman bulmakta sıkıntı yaşarken, depremin sanayi kesimindeki maliyeti de hesaplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin yarattığı maddi zararı 100 milyar dolar olarak açıkladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ekonomist Dergisi’ne verdiği bilgiye göre ise depremin bölgedeki sanayiye maliyeti 10 milyar dolar olarak hesaplanmış durumda. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, “Çevre Bakanlığı’nın hazırladığı 11 ili kapsayan yeni şehir planları çerçevesinde depremin maliyeti tutar olarak 100 milyar dolar hesaplandı. 

Bölgede sanayi açısından ise bakanlığımızın yaptığı çalışmaya göre depremin etkisi ve yeniden ihya için tahmini 10 milyar dolar gibi bir rakam öngörüyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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