Dev holdinglerin 2025 planları

Türkiye’nin dev sanayi grupları, sorunlara rağmen rekabetçilikte öne çıkmak ve büyümeyi sürdürmek hedefiyle hem yeni yatırım fırsatlarına odaklanıyor hem de verimlilik stratejilerini baştan oluşturuyor. 2025 yılında yurt dışında yeni coğrafyalar, halka arz ve satın alma birleşme rüzgarının sürmesi bekleniyor.

Türkiye’de 2025 sonu enflasyon beklentisinde birbiri ardına gelen revizyonlar, makro ekonomik açmazların sürdüğünü ve dengelenme sürecinin bu yıl da devam edeceğini gösteriyor. Türkiye iş dünyası da enflasyon, yüksek maliyet ve kur arasındaki makasın giderek açılmasıyla oluşan rekabetçilik kıskacını bu yıl da yaşamaya devam edecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.