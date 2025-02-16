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Dev holdinglerin 2025 planları

Artan küresel jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu enflasyon, kur ve maliyet baskısı büyük grupların büyüme yolculuklarını zorluyor.

16 Şubat 2025 | 10:16
Dev holdinglerin 2025 planları

Türkiye’nin dev sanayi grupları, sorunlara rağmen rekabetçilikte öne çıkmak ve büyümeyi sürdürmek hedefiyle hem yeni yatırım fırsatlarına odaklanıyor hem de verimlilik stratejilerini baştan oluşturuyor. 2025 yılında yurt dışında yeni coğrafyalar, halka arz ve satın alma birleşme rüzgarının sürmesi bekleniyor.

Türkiye’de 2025 sonu enflasyon beklentisinde birbiri ardına gelen revizyonlar, makro ekonomik açmazların sürdüğünü ve dengelenme sürecinin bu yıl da devam edeceğini gösteriyor. Türkiye iş dünyası da enflasyon, yüksek maliyet ve kur arasındaki makasın giderek açılmasıyla oluşan rekabetçilik kıskacını bu yıl da yaşamaya devam edecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
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