Dev markalar enerji tasarrufuna yöneliyor

Enerji maliyetlerindeki artışla mücadele etmeye çalışan perakende sektörü, tasarruf önlemleri almaya başladı. Bazı şirketler güneş enerjisine yatırım yaparken bazıları ise enerji verimliliğini sağlamak için stratejik planlar oluşturdu.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan



Tüm dünyayı etkileyen ve 2023'te derinleşerek devam etmesi beklenen enerji krizi markaları harekete geçirdi. Gerek mağazacılık gerekse üretim tesislerinde enerji tüketim maliyetlerindeki büyük artışlardan olumsuz etkilenen perakende sektörü çözüm arayışına girdi.

Şirketler mağazalar ve diğer tüm tesislerinde enerji verimliliğinin doğru yönetilmesi için gerek departman gerek mağaza özelinde stratejik planlar oluşturmaya başladı.

Örneğin, bu markalardan biri olan Altınyıldız Classics, 'Yeşil Çatı' projesi ile İzmir Torbalı'da yer alan genel merkezinin 14 bin metrekarelik alanına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu. Mayıs 2022'den itibaren 1.7 megavat elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Bu sayede fabrika ve merkez ofisin tüm elektrik ihtiyacını karşılamış oldu. Torbalı'da yer alan tesislerdeki aylık ortalama elektrik tüketimi 120 bin kw saat iken, fabrika binası ve merkez ofisinin tüm çatısı boyunca 14 bin metrekarelik alana eklenen solar panellerle aylık / 330 bin kw saat elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Altınyıldız Classics CEO'su Enis Habif, "Üretim tesislerimiz, ofislerimiz ve mağazalarımızda kaynak tüketimini en aza indirecek stratejiler ve uygulamalarla üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz" diyor.

ÖZEL STRATEJİLER GELİŞTİRİLİYOR

Gizia da enerji tasarrufu için özel stratejik planlar oluşturdu. Lokasyon özelinde elektrik, enerji, ısı değerleri, enerji firmaları arası maliyetler, aydınlatma ölçümleri gözden geçirilerek, yüksek düzeyde faydayı minimum tüketim ile gerçekleştirecek eylem planları hazırlayarak, tüm ekibin farkındalıkları artırıldı.

Enerji tüketimi oluşumunda aktif rol oynayan tüm ekipmanların bakımları yaptırılarak, yüksek enerji tüketimine sahip cihazlar veya aydınlatmalar daha doğa dostu ve enerji sarfiyatı düşük ekipmanlar ile değiştirildi.

Gizia'nın kurucusu İsmail Kutlu, "Tüm enerji tüketimini oluşturan ekipmanların öncelik ve önem sırası belirlenerek, çalışma saatleri en yüksek verimi alacak şekilde planlandı. Uygun olabilecek tüm noktaları sensörler ile akıllı enerji kullanım alanlarına dönüştürüldü" diyor.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Kiğılı ise eldeki mevcut kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılmasının yanı sıra geri dönüşümü öncelikleri arasına koyuyor. Üretimin farklı aşamalarında oluşan elektrikli ve elektronik atıklar, su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler ile atık tekstil parçalarını yedi aşamalı bir yol haritasından oluşan Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile geri dönüştürüyor.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "Tomorrow'daki Ecoline koleksiyonumuzun üretiminde 20 kat daha az su kullanılan kenevir esaslı pantolon ve gömlek önemli parçalarından" diyor.

100 MİLYON TL HARCADI

CarrefourSA, son iki yıldır enerji verimliliği kapsamındaki çalışmaları için 100 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Enerji Verimliliği Projesi'ni hayata geçiren şirket, projenin birinci fazını 2021 yılının mayıs ayında 73 mağazada pilot olarak başlattı. Sadece iklimlendirme otomasyonunda 2 milyon 568 bin kWh enerji tasarrufu elde edildi.

Projenin ikinci fazı ise 2022 yılı mart ayında başlatıldı. Bu yıl sonuna kadar 6 milyon 600 bin kWh'lik bir tasarruf elde edilmesini sağladı. CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Projenin toplam 774 mağazada uygulaması hedefleniyor. Planlanan

enerji verimliliği otomasyon sistemiyle yıllık 30 milyon kWh enerji tasarrufu gerçekleştirecek" diyor.

AVM'LER DE TASARRUFA YÖNELDİ

Perakendecilerin yanı sıra AVM grupları da enerji krizi ile ilgili olarak portföyündeki AVM'lerde enerji tasarrufuna yönelik önlemler almaya ve sürdürülebilirlik ekseninde çalışmalar yapmaya yöneldi. Bunlardan biri Esas Gayrimenkul oldu. Esas'ın en önemli gündemlerinden biri GES projesi.

Şu ana kadar Burda AVM'lerde dört güneş enerjisi santrali kuruldu. Şirket; 17 Burda, 39 Burda, 01 Burda ve 41 Burda ile toplamda 7 MWp kurulu güce sahip. Esas Gayrimenkul COO Nevzat Yavan, 2030'a kadar bu oranı portföy genelinde yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

KARBON EMİSYONUNU SIFIRLADI

Yönetim portföyünde 10 AVM bulunan ECE Türkiye'nin AVM'lerinde kullandığı enerji EPİAŞ tarafından sertifikalı olarak yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Bu sayede grup kendi yatırımı olan AVM'lerde elektrik tüketiminden kaynaklı karbon emisyonunu sıfırlamış durumda.

AVM'lerinde tüm aydınlatmaların LED dönüşümlerini tamamlayan grup, özellikle servis koridorları, yangın merdivenleri ve kapalı otoparklara üç kademeli aydınlatma sensörleri takarak gereksiz kullanımın önüne geçti. Ece Türkiye Tesisler Yönetimi Müdürü Hakan Kaya, tüm bu uygulamalarla 2022 yılında dokuz ayda 5 milyon kwh elektrik ve 50 bin metreküp su tasarrufu elde ettiklerini söylüyor.

Teknosa da elektrik tüketimini azaltmaya ve yeşil enerji kullanımına öncelik veriyor. Merkez ofis, depo ve mağazalarda otomasyon, LED dönüşümü ve yeşil enerji kullanımına dönük aksiyonlar hızlandırılıyor. 63 mağazada otomasyon sistemi bulunuyor.

2023'te 50 mağazanın daha bu sisteme entegre edilerek yıllık yaklaşık olarak 4 Mio Kw tasarruf sağlanması hedefleniyor. Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, "Ayrıca, Adana'da Enerjisa Enerji iş birliğiyle kurduğumuz güneş enerjisi santraliyle de yıllık yaklaşık 200 bin Kw enerji üreterek ciddi bir tasarruf sağlayacağız" diyor.

TURİZMCİLER HAZIRLANIYOR

Turizm sektöründe de benzer adımlar atılıyor. Cornelia Diamond Golf Resort, Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, her yıl olduğu gibi bu yıl da otellerinde enerji tasarrufuna önem verdiklerini belirtiyor.

Alkaya şu bilgileri veriyor: "Antalya sıcak iklime sahip bir kent olduğundan ocak-şu-bat aylarında havaların sıcak gitmesi halinde ısı derecelerini düşük seviyede tutarız. Misafirlerimizin hissedip şikayet etmeyeceği şekilde tasarruf tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Bizim işimiz misafir memnuniyeti."

