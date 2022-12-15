Devler liginde sıralama değişmedi

Anadolu 500 araştırmasında en çok şirketle yer alan holding sıralaması bu yıl da değişmedi. Gaziantepli Sanko Holding, listeye taşıdığı sekiz şirketle ilk sırada yer aldı. Listemizde ikinciliği Kipaş ve Erciyes Anadolu Holding yedişer şirketle paylaştı.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan



Anadolu 500 araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dört holding, listeye en çok şirket sokan holdingler arasında öne çıktı. Gaziantep'ten dünyanın denimde en önemli üreticilerinden biri olmayı başaran ve Anadolu'da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan Sanko Holding, listemizin ilk sırasında yer alıyor.

Listenin ikinci sırasını yedi şirketle Kahramanmaraşlı Kipaş Holding ve Kayseri merkezli Erciyes Anadolu Holding paylaşıyor. Sabancı Holding'den Sasa'yı alarak polyester sektörüne giriş yapan ve hızlı çıkış yakalayan Gaziantepli Erdemoğlu Holding ise listemizin devler sıralamasında altı şirketle yine üçüncü basamakta yerini aldı.

Sanko Holding, Kipaş Holding, Erciyes Anadolu Holding ve Erdemoğlu Holding listede yer alan 28 şirketiyle toplamda 81,9 milyar TL'lik ciro yaparken, bu şirketlerin toplam ihracatı ise yaklaşık 2,6 milyar dolar oldu. Böylelikle bu dört dev holding, Anadolu 500'ün toplam ciro ve ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmiş oldu.

Çimentodan, enerjiye, ambalajdan, tekstile uzanan geniş bir alanda faaliyet gösteren Sanko, Anadolu 500'de sekiz şirketle yer alıyor. Listede yer alan şirketlerinin toplamda cirosu 18 milyar TL'yi aşan Sanko Holding, özellikle tekstilde denim başta olmak üzere geçen yıl ihracatta 409 milyon dolara imzasını attı.

Anadolu'nun önde gelen sanayi şehirlerinden Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding ise yedi şirketi ve bu şirketlerin gerçekleştirdiği 17,8 milyar TL'lik ciro performansıyla listemize en çok şirket yerleştiren ikinci holding oluyor. Holding listemizdeki şirketleriyle 429 milyon dolarlık ihracatı da omuzluyor.

Erciyes Anadolu Holding ise Kayseri'den dünyaya açılan istikbal, Bellona gibi markaları çatısında birleştiriyor. Holding listemizde yer alan yedi şirketle toplamda 15,5 milyar TL ciroyu ve 422 milyon dolarlık ihracatı yönetiyor.

Son yıllarda Sasa'nın yüksek performans etkisiyle basamakları hızlı çıkan Erdemoğlu Holding ise altı şirketiyle yer aldığı listemizde en fazla ciroya sahip grup oluyor. Geçen yıl 12 milyar TL olan altı şirketin cirosunu 30 milyar TL'nin üzerine çıkarmayı başarıyor. Bu hızlı çıkışın petrokimya yatırımlarının gerçekleşmesi halinde daha da hızlanacağını söylemek mümkün.

DÖRT DEVİN ANADOLU 500’DEKİ ŞİRKETLERİ

SANKO HOLDİNG

Çimko Çimento, Enko Enerji Sanayi, Sanko Dış Ticaret, Sanko Enerji, Sanko Pazarlama, Sanko Tekstil, Sayınlar Gıda, Süper Film Ambalaj.



ERCİYES ANADOLU HOLDİNG

Bellona Mobilya Sanayi, Boyçelik Metal, Boyteks Tekstil, Form Sünger, Hes Hacılar Elektrik, İstikbal Mobilya, Mondi Mobilya.



KİPAŞ HOLDİNG

Akedaş Elektrik Dağıtım, Akedaş Elektrik Perakende, KÇS K. Maraş Çimento, Kipaş Mensucat, Kipaş Kağıt Sanayi, Kipaş Pazarlama, Maren Maraş Elektrik.



ERDEMOĞLU HOLDİNG

Sasa Polyester, Dinarsu, Özerdem Mensucat, Erdemoğlu Dış Ticaret, Merinos Halı, Zeki Mensucat.

