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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Dijital dönüşüme liderlik ediyor

90’lı yıllardan itibaren hızla gelişen bilişim sektörü; halihazırda Türkiye ekonomisinin stratejik alanlarından biri olmuş durumda.

12 Kasım 2023
Dijital dönüşüme liderlik ediyor

90’lı yıllardan itibaren hızla gelişen bilişim sektörü; halihazırda Türkiye ekonomisinin stratejik alanlarından biri olmuş durumda. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla başlayan süreç, dijitalleşmenin önünü açarak yeni ekosistemin yaratılmasını sağladı.

29 Ekim -11 Kasım 2023 tarihli sayıdan

100 yıllık süre zarfında, tarım ve sanayi gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra bilişim ve teknoloji alanında da önemli ilerlemeler kaydedildi. 

Türkiye'nin dijital dönüşümü 1980'lerin ortalarında ilk PC'lerin Türkiye'ye gelmesiyle başladı. 1990'lı yıllar ise sektörü kritik bir dönüşüme sokan internetin Türkiye'de sağlanması oldu.

İNTERNET YAYGINLAŞIYOR

2000'li yılların başında ve sonrasında internetin yaygınlaşması, geniş bant internet bağlantısı ve mobil iletişimde önemli gelişmelerin yaşanması, e-devlet uygulamaları ve yerli teknoloji geliştirme çabaları, Türkiye'nin dijitalleşme sürecini geliştiren faktörler oldu. 

Ancak sektör gelirlerinin GSMH'ye oranı 1998 yılı itibarıyla yaklaşık binde 7 seviyesindeydi. Oysa bu rakam ABD'de yüzde 4, Batı Avrupa'da ise yüzde 2 civarında bulunuyordu. 

2000'li yıllar internete bağlanmak için ADSL teknolojisiyle tanıştıktan sonra birçok internet girişiminin
de temelinin atıldığı dönem oldu. 2010'lar, mobil uygulama geliştirme ve kullanımının arttığı, ayrıca yerel ve uluslararası teknoloji girişimlerinin Türkiye'de büyümeye başladığı bir döneme işaret ediyordu. 

E-ticaretin hayatımıza girmesi ve bu alanda yeni bir ekosistem oluşması da sektörün itici güçlerinden biri oldu.

Mobil telefonların yaygınlaşması ve akıllı cihazların kullanım oranlarının artması bilişim sektöründe yeni bir ivmenin de başlangıcı oldu. 2020'lerin başında ise COVID-19 pandemisi, dijitalleşme sürecini hızlandırdı. Türkiye, bu dönemde dijitalleşme konusunda daha da hızlı adımlar atmaya başladı.

SEKTÖR BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bilişim sektörü gelinen aşamada TL bazında geçen yıl e-ticaret sektörünün yakaladığı yüzde 100'lük büyümeyle 800 milyar TL ve dolar bazında 2021 yılı rakamlarıyla 29,9 milyar dolar ciroya sahip bulunuyor.

MEHMET ALİ TOMBALAK / TÜBİSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
“CUMHURİYET TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİ ARTIRDI’’
“Cumhuriyetle birlikte hem ülkemiz hem de buna bağlı olarak sektörümüz gelişti. Cumhuriyet; bilgi ve inovasyonu teşvik ederek Türkiye'nin teknoloji üretimini artırdı. Sektörümüzde alanında lider ve global şirketlerle yarışabilir girişimlerin sayısı ve yetkinliğinin yanında ürettiği ürünlerin kalitesi arttı. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarının başında kadın hakları ve eşitlik oldu. 

Bu sayede yıllar içinde sektörümüzde kadın çalışan sayısı ve kadın girişimci sayısı arttı. Kadınlar, sektörde daha fazla yer aldı ve üretime katkı sağladı. Keza Cumhuriyet sayesinde eğitime büyük önem verildi. Ülkenin dört bir yanında okulların kurulması ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi, bilişim sektörüne nitelikli iş gücü sağladı. Geldiğimiz noktada ülkemiz her geçen gün teknoloji üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olma yolunda ilerlemeye başladı. Bunların hepsini Cumhuriyet'e borçluyuz.”

 

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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