‘Dijital esnaf’ cirosunu okula dönüş ile artıracak

E-ticaret platformu Hepsiburada, 16 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak okula dönüş kampanyasını başlattı. Söz konusu kampanya süreci ve Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçları Hepsiburada Ticari Grup Başkanı (CCO) Ender Özgün tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Ender Özgün, okula dönüş sürecinin sadece bir kampanya dönemi olmadığını, Türkiye ekonomisi için de yaz tatilinin ardından bir atak dönemine işaret ettiğini ifade ederken, “Kurulduğumuz günden bu yana, Hepsiburada olarak en büyük önceliğimiz tüketicilerin uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlarken, Türkiye genelinde de esnafımıza, KOBİ’lerimize ilave gelir fırsatı yaratıp Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olmak. Okula dönüş de aslında bu misyonumuzun simge dönemlerinden biri. Bugün milyonlarca müşterimizi, Türkiye’nin 81 iline yayılan ve toplam sayısı 103 bin esnaf ve KOBİ’lerimiz ile bir araya getirerek, ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

DEĞER ZİNCİRİ

6 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete ve teknoloji ürünlerine uzanan binlerce farklı üründe indirim ve kampanyalar sunacaklarının altını çizen Ender Özgün, “Bu kampanyayı tasarlarken, öncelikle tüketicilerimizin bizden beklentilerini dikkate aldık. Hem indirimlerle tüketicilerimize tasarruf imkanı sağlayan hem de esnafımıza, ilave ciro imkanı yaratan bir kampanya sürecini hayata geçirdik. Burada bizim için en önemli noktalardan biri, Türkiye genelinde bir değer zinciri yaratabilmek. Hepsiburada iş ortağı olarak e-ticarete giren esnafımıza, Iğdır'dan Tekirdağ'a pastel boya, kalem, kitap ve birçok farklı ürün satma imkanı yaratıyor; onlara fiziksel sınırları ortadan kaldıran bir rekabet avantajı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçlarını da katılımcılarla paylaşan Ender Özgün, okul alışverişinde kararın fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği odağında şekillendiğinin altını çizdi.

Özgün, “Bu süreçte, ailelerin en önemli gündem maddeleri, yüzde 58’lik oranla ‘fiyat değişimlerine karşı önlem alabilmek’ olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yüzde 37 ile ‘kaliteli ürünlere erişmek’ ve yüzde 35 ile ‘bütçelerini kontrollü ve idareli kullanmak’ takip ediyor” dedi.

HANE BÜTÇELERİNE 100 MİLYON TL’LİK İLAVE GELİR

Okul alışverişinin genel olarak planlı bir şekilde yapıldığını sözlerine ekleyen Ender Özgün, şunları söyledi:

“Araştırmaya katılan her 100 kişiden 84’ü, bu süreçte bir alışveriş listesi hazırladığını söylerken, yüzde 69’luk bir kesim de bu listeyi başkalarıyla da paylaştığını ifade ediyor. Aslında bu istatistik, son dönemde e-ticarette popülaritesi hızla artan link paylaşımı modelinin önemini göstermesi adına da son derece kıymetli. Güvenilir tavsiyenin alışveriş alışkanlıklarındaki rolünü çok iyi bilen bir şirket olarak geçtiğimiz günlerde önemli bir uygulamayı hayata geçirerek, ‘Link Gelir’ programımızı tanıtmıştık. Özellikle kadınlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve bugün itibarıyla 1,1 milyon kullanıcımızın yer aldığı programımızla, bu kampanya sürecinde hane bütçelerine toplam 100 milyon TL’lik ilave gelir sağlamayı amaçlıyoruz.”

Okul alışverişine ortalama 10 bin TL bütçe ayrılıyor

Araştırmada öne çıkan diğer detaylar şu şekilde: