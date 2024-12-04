Bu yeni meslek 6 haneli maaşlar kazandırabilir

Yapay zeka son birkaç yıldır iş dünyasında dijital dönüşümü tetikleyen en önemli araçlardan biri haline geldi. Şirketler rekabette fark yaratmak için yapay zekayı hızla iş süreçlerine eklemenin peşinde. Deloitte tarafından hazırlanan “Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu”na göre medya yatırımları içinde 66 milyar 345 milyon TL’yle en büyük payı alan dijital dijital medya da yapay zekanın gelişiminden en çok etkilenen sektörlerden biri. MooF Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu’nu kurarak, birçok kuruma dijital pazarlama ve girişimcilik alanlarında eğitimler veren Yasin Kaplan da bu değişimi yakından takip eden bir girişimci. Dijital dünyanın hızla değişen dinamikleri doğrultusunda kurumların dijital stratejiler geliştirmesine katkı sağlayan Yasin Kaplan, yapay zekanın son dönemde pazarlama dünyasındaki etkisinden yola çıkarak kısa bir süre önce Yapay Zeka & Dijital Pazarlama Aşkı isimli bir kitap yazdı. Dijital pazarlamanın gelişiminin, yapay zekanın sunduğu olanaklarla doğru orantılı bir şekilde ivme kazanmaya devam ettiğini söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, dijital pazarlama sektörünün geleceğini ve yapay zekanın sektördeki etkisini anlattı.

Kasım 2024 Kobi Girişim dergisinden

Yapay zeka pazarlamada nasıl bir değişime neden oldu?

Dijital pazarlama stratejilerinin gelişmesiyle birlikte, reklam pastasında yüzde 70’lik bir pay alan dijital pazarlama ekosistemi büyümeye devam ediyor. Bu ekosistemin gelişimi, insan gücünün yanı sıra makine öğreniminin katkısıyla hız kazanıyor. Yapay zeka dediğimiz bu kavram, kullanıcıyı tanımaya çalışarak, onun satın alma davranışlarını öngörmeye odaklanıyor. Potansiyel müşteri olup olmadığını analiz eden yapay zekâ, doğru müşteriyi hedefleyerek etkili sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Makine öğrenimi aynı zamanda AB testi gibi süreçleri otomatik hale getirerek insan gücü gerektiren işlemleri daha hızlı ve sonuç odaklı bir şekilde yürütüyor. İçeriklerin zenginleşmesine katkı sağlayarak, görsel, sesli ve video çalışmalarıyla doğru kullanıcıya doğru zamanda mesaj ileterek sonuç oranlarının artmasına katkıda bulunuyor.

Yapay zekayı şirketine adapte etmek isteyen şirketler nereden başlamalı, nasıl bir adım atmalı?

Yapay zekayı şirketlerine entegre etmek isteyen firmalar, öncelikle hangi birimlerin zaman tasarrufu sağlayarak otomasyona geçebileceğini, hız kazanabileceğini ve iş süreçlerini daha verimli yönetebileceğini belirlemelidir. Bu birimleri tespit ederek ilk adımı atabilirler. Ardından, hangi araçların bu işleri en iyi şekilde çözebileceğini araştırmalı, AR-GE sürecine zaman ayırmalılar. Sonraki adım ise bu araçları hangi personelin, nasıl yükleyeceği, anlamlandıracağı ve kullanacağı konusunda eğitim süreçlerini planlamaktır. Bu üç adımı tamamladıktan sonra yapay zekayı entegrasyon sürecine başlamış olurlar diyebiliriz.

Yapay zeka ile e-ticarette başarılı olmanın formülleri nelerdir?

E-ticaret siteleri, kullanıcı davranışlarına göre birçok farklı segmente ayrılabilen modellere sahiptir. Yani bir kullanıcı bir e-ticaret sitesine geldiğinde çok sayıda aksiyon alabilir. Bu aksiyonlar; ürün sayfasında ürünleri detaylı inceleme, favorilere ekleme, sepete ekleme veya ödeme sayfasına geçiş gibi adımlardan oluşur. Ödeme sayfasına geçiş yapıldığında yeni bir pazarlama mesajı göstererek kullanıcının sepet tutarını arttırma gibi imkânlar da sunulabilir. Kullanıcıyla etkileşim kurabileceğimiz aksiyon sayısı oldukça fazladır. Dolayısıyla, makine öğrenimi bu anlamda veri bazlı çalıştığı için, her bir veri öğrenme sürecine pozitif katkıda bulunur. Bu sistem kullanıcıların neyle ilgilendiğini ve satın almaya yakın olup olmadığını davranışlarından anlamaya çalışır. Her bir sinyal ve adım farklı değer taşıdığından, yapay zekânın öğrenmesi kolaylaşır ve verileri segmentlere ayırabilir. Böylece, satın almaya daha yakın kullanıcıya farklı bir mesaj, siteye yeni giriş yapmış ancak satın alma niyeti düşük olan kullanıcıya ise başka bir mesaj gösterilebilir. Bu yöntemle, satın alma davranışını iyileştirmeyi ve arttırmayı hedefler. E-ticaret sitelerinde bu reklamcılık işlemleri çok daha etkili çalışabilir. Ayrıca, site içi aksiyonlarda da yapay zekâ kullanılmaktadır. Örneğin, bir kullanıcı ayakkabı almak istediğinde ve sepete gittiğinde, ayakkabının yanına aksesuar olarak kemer veya uygun bir kombin önerisi olarak pantolon gösterilebilir. Bu şekilde, reklam alanları dışında, site içindeki aksiyonlara ve adımlara göre kullanıcı bazlı segmentasyon yapılarak kullanıcıları elde tutmak ve dönüşümleri arttırmak amaçlanır.

YAPAY ZEKA EĞİTMENLİĞİ NEDİR?

Yapay zekâ eğitmenliği nedir, yeni bir meslek doğduğunu söyleyebilir miyiz?

Yapay zeka eğitmenliği kavramını ortaya çıkarma nedenim, bu teknolojinin etkin çalışabilmesi için doğru verilerin kullanılması gerektiğidir. Yapay zekayı ne kadar doğru ve kaliteli veri ile beslersek, elde edeceğimiz sonuçlar da o kadar başarılı olur. Özellikle reklam hedeflemelerinde kullanılan verilerin doğru sinyallerle, kullanıcı davranışlarını doğru şekilde yansıtması, yani yapay zekanın doğru eğitilmesi son derece önemlidir. Arka planda, sinyallerle bu veriyi doğru şekilde besleyerek yapay zekayı en iyi şekilde eğitmeliyiz.

Dijital pazarlama dünyasında, yapay zekaya doğru veriyi sağladığımızda ve onu doğru bir şekilde eğittiğimizde, en yüksek performans ve en iyi sonuçlarla karşılaşırız. Geleceğin mesleklerinden biri olarak öne çıkan yapay zekâ eğitmenliği, şu anda üzerinde durmamız gereken ve doğru yönlendirmelerle popülerlik kazanacak mesleklerden biridir. Bunun yanı sıra, yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerinin temelini oluşturan büyük veri ile çalışan ve bu verileri anlamlandıran data bazlı meslekler de popüler hale gelecektir. Örneğin, data mühendisliği, gelecekte yüksek talep görecek bir meslek olarak dikkat çekecek. Data mühendisleri, büyük veri setlerini toplayan, düzenleyen ve analiz eden yapılar kurarak yapay zekâ uygulamalarının beslenmesini ve geliştirilmesini sağlayacaklar. Bu alanlar, yapay zekâ ve makine öğrenimi çözümlerinin daha doğru, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunacak ve bu mesleklerde uzmanlaşan kişilere olan ihtiyaç giderek artacaktır.

Yapay zekâ eğitmenlerinin ortalama geliri ne olacak?

Dijital pazarlama uzmanlarının ve yapay zekâ alanında çalışan profesyonellerin, özellikle yurt dışı merkezli projelerde yer almaları durumunda, 6 haneli gelirleri görebileceğini öngörüyoruz. Bu kişilerin dil engeli yaşamadan İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilmeleri, döviz kuru bazlı maaşlarla kazançlarını artırmalarına olanak tanıyor.

“Sektör çift haneli büyüyor”

“Dijital pazarlama sektörü, özellikle son 10 yıllık veri ve raporları incelediğimizde, her yıl çift haneli büyüme kaydediyor ve tüm dünyada markaların pazarlama stratejilerinin merkezine yerleşmiş durumda. Bu büyüme, dijital teknolojilere yapılan yatırımların artmasına ve bu teknolojilerin daha da gelişmesine zemin hazırlıyor. Gelecek dönemde yapay zekanın dijital pazarlamanın merkezinde yer alacağını gözlemlememiz muhtemel. Şu anda süreçler hala insan stratejilerinin merkezinde ilerlese de, yapay zeka bir rehber olarak bu alanda bize önemli katkılar sunuyor.”