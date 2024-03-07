ARA
Bist 100
8892,5
1,69%
Bist 100
Dolar/TL
31,8403
0,214%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6956
0,0269%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0897
-0,0179%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2206,23
0,61%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Dijital sesli platformlar globale açılıyor

Haberimizde Türkiye’den çıkan dijital sesli platformların büyüme hedeflerini araştırdık.

07 Mart 2024
Dijital sesli platformlar globale açılıyor

Günümüzde akıllı cihaz kullanıcıları, en az bir dijital sesli platform kullanır hale geldi.  Bu da dijital sesli platform girişimlerini her geçen gün artırıyor. Türkiye’de de yayına başlayan pek çok girişim, kısa zamanda yurtdışına açılmayı hedefliyor.

Teknoloji ile dijital sesli platformlar da büyük gelişmeler yaşadı ve neredeyse akıllı cihazı olan her bir kullanıcı, en az bir dijital sesli platform kullanır hale geldi. 

Türkiye’de ağırlıklı olarak müzik dinlemek amaçlı dijital sesli platformlar kullanılsa da podcast dinlemek amacıyla kullananların sayısı da her geçen gün artıyor. 

İnsanların çok daha mobil olduğu ve çok fazla içeriğe maruz kaldığı günümüzde gerek müzik gerek kitap okumak gerekse de podcast dinlemek açısından kullanıcıların bu platformlara olan ilgisi artıyor.

Dünya genelinde alt yazılım teknolojileri gelişiyor, analiz, yapay zeka dil ses desteği gibi gelişen teknolojiler ile sektör daha da büyüyor. Yatırım ekosistemi içerisinde büyük teknoloji şirketleri ve girişim sermayeleri, sesli teknolojilere ve platformlara yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu da rekabeti artırarak, kullanıcılar için daha çeşitli ve kaliteli içeriklerin sunulmasını sağlıyor. 

Türkiye’de de yerli dijital sesli platformların sayısı her geçen gün artıyor. Bu platformlar kısa sürede dünya genelinde kullanıcılarla buluşmayı hedefliyor. Haberimizde Türkiye’den çıkan dijital sesli platformların büyüme hedeflerini araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2206,23 0,61%
  • ALTIN ONS 2155,21 0,39%
  • BIST 100 8892,5 1,69%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,908 -0,973%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35096 -0,05696%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,7025 -0,0565%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,8403 0,214%
  • EURO/DOLAR 1,0897 -0,0179%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6956 0,0269%
  • STERLIN/DOLAR 1,2739 0,0055%
Günün En Çok Okunanları
Geçen ay şimdiye kadar yaşanan "en sıcak şubat" olarak kayıtlara geçti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçiş için tarih verdi
Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçiş için tarih verdi
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararı ve tarihini açıkladı
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararı ve tarihini açıkladı
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini verdi
Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini verdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Geçen ay şimdiye kadar yaşanan "en sıcak şubat" olarak kayıtlara geçti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçiş için tarih verdi
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararı ve tarihini açıkladı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçiş için tarih verdi
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararı ve tarihini açıkladı
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçiş için tarih verdi
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararı ve tarihini açıkladı
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini verdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL