Dijital sesli platformlar globale açılıyor

Günümüzde akıllı cihaz kullanıcıları, en az bir dijital sesli platform kullanır hale geldi. Bu da dijital sesli platform girişimlerini her geçen gün artırıyor. Türkiye’de de yayına başlayan pek çok girişim, kısa zamanda yurtdışına açılmayı hedefliyor.

Teknoloji ile dijital sesli platformlar da büyük gelişmeler yaşadı ve neredeyse akıllı cihazı olan her bir kullanıcı, en az bir dijital sesli platform kullanır hale geldi.

Türkiye’de ağırlıklı olarak müzik dinlemek amaçlı dijital sesli platformlar kullanılsa da podcast dinlemek amacıyla kullananların sayısı da her geçen gün artıyor.

İnsanların çok daha mobil olduğu ve çok fazla içeriğe maruz kaldığı günümüzde gerek müzik gerek kitap okumak gerekse de podcast dinlemek açısından kullanıcıların bu platformlara olan ilgisi artıyor.

Dünya genelinde alt yazılım teknolojileri gelişiyor, analiz, yapay zeka dil ses desteği gibi gelişen teknolojiler ile sektör daha da büyüyor. Yatırım ekosistemi içerisinde büyük teknoloji şirketleri ve girişim sermayeleri, sesli teknolojilere ve platformlara yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu da rekabeti artırarak, kullanıcılar için daha çeşitli ve kaliteli içeriklerin sunulmasını sağlıyor.

Türkiye’de de yerli dijital sesli platformların sayısı her geçen gün artıyor. Bu platformlar kısa sürede dünya genelinde kullanıcılarla buluşmayı hedefliyor. Haberimizde Türkiye’den çıkan dijital sesli platformların büyüme hedeflerini araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.