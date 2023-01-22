Dijital yayınlarda rekabet yarışı hızlandı

Dijital yayınlara olan ilginin artması Türkiye pazarına yeni oyuncuların dahil olmasına ve yeni girişimlerin çıkmasına neden oluyor. Dijital platformlar arasındaki rekabet yarışı hızlanırken farklı yatırım ve iş birlikleri gündeme geliyor. Şirketler önümüzdeki süreçte birçok yeniliğe imza atacak.

08 - 21 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Ana akım televizyon kanallarına rakip olarak ortaya çıkan ve her geçen yıl izleyici portföyünü ve içeriklerini artıran dijital yayın platformları giderek daha popüler hale geliyor.

Global olarak 2021'de Statista verilerine göre 85,7 milyar dolar olan pazarın 2023 yılında 111 milyar dolar ciro büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.

Netflix'in Türkiye'ye girişi ile birlikte dijital yayın platformları pazarı oluşmaya başladı. Pandemi ile birlikte ise altın çağını yaşamaya başlayan bu platformlar arasında rekabet iyice arttı. Hali hazırda uydu odaklı çalışan Bein-Connect ve Dsmart gibi platformlar içeriğe ağırlık vermeye başlarken yerli girişimlerden BluTV ve PuhuTV gibi platformlar da orijinal içerik sayısını artırdı.

Bu dönemde GAIN ve Exxen gibi yeni yatırımlar da geldi. Kurucusu Türkiye'den olan ama global bir platform olarak konumlanan MUBI de yine pazardaki önemli oyuncular arasında yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra geçen yıl içinde Amazon Prime ve Disney+ gibi sektörün devleri de pazara giriş yaptı.

Pazardaki rekabetin iyice kızıştığı bu dönemde TRT de hazırladığı dijital platformla bu yıl yarışa katılacak. TRT, özellikle film ve oyunlara da yatırım yapmaya hazırlanıyor.

YENİ DÖNEM STRATEJİLERİ

Peki rekabetin giderek daha da arttığı bu pazarda yeni dönem stratejileri neler olacak? Yabancı platformlar dünyada popüler olan içerikleri Türkiye pazarına getirirken aynı zamanda yerli yapımlarla da önemli bir atak yapıyor.

Film ve dizi sektöründeki önemli isimlerle iş birliği yapan yayıncılar, abonelik kazanma yarışında öne çıkmaya çalışıyor. The Walt Disney Company'nin amiral gemisi olarak faaliyet gösteren Disney+, Türkiye'de 14 Haziran'da yayın hayatına başlamasının ardından bugüne kadar bin 200'e yakın film, 600'ün üzerinde dizi ve 300'den fazla orijinal yapımdan oluşan içerik arşivini burada sundu.

Disney+, yerel pazarı, izleyici alışkanlıklarını ve beklentilerini yakından takip ederek programlama stratejisini de buna göre düzenliyor. Disney+ Media ve Direct to Consumer Genel Müdür Yardımcısı, Reklam Satış ve İş Birlikleri Başkanı Mehmet İçağasıoğlu, ilk dönemi değerlendirdiği konuşmasında şu açıklamayı yapıyor: "Kasım ayı verilerine göre 164 milyon üyeyi geçmiş bulunuyoruz.

Türkiye özelinde üye sayılarını açıklayamıyoruz ancak izleyicilerle buluşmamızın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen yüksek izlenme oranlarına ulaştık. İçerik portföyümüz gün geçtikçe genişliyor, teknik altyapımız güçleniyor."

ORJİNAL YAPIMLAR ARTIYOR

Dijital yayın platformları, geleneksel medyanın rağbet gören yerli içeriklerini de bünyesine katıyor. Kullanıcılar, sevdikleri her içeriğe kolayca ulaşmak istedikleri için birden fazla platforma üye olma eğiliminde. Digitürk'ün TOD platformu da üyeliğini artıranlar arasında yer alıyor.

Dijital uygulamaları üzerinden abone olan kullanıcı sayılarının 2 milyonu aştığını söyleyen Digiturk Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Erem Demircan, "Üç yıllık büyüme performansımıza baktığımızda, kullanıcı sayımızda altı kat artış yakalayarak önemli bir başarıya ulaştığımızı görüyoruz" diyor.

2023'te içerik ve teknolojiye yatırım yaparak yenilikleri TOD'a eklemeyi planladıklarını aktaran Erem Demircan, "Örnek vermek gerekirse, üyelerimiz spor müsabakalarını izlerken önemli anlara tek tık ile geri dönebilecekler.

Detaylı istatistiklere ulaşabilecekler. Böylece daha zengin bir izleme deneyimi yaşayabilecekler. Bu tür yeni özellikleri şimdiden 2023 planlarımıza dahil ettik" diyor.

İŞ BİRLİKLERİ GENİŞLİYOR

Yerli girişimler de pazardaki rekabette hem orijinal içerikleriyle hem de farklı iş birlikleriyle öne çıkıyor. 2016'da Türkiye'de ve ardından 2018'de Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da hizmete giren Blutv de onlardan biri. Discovery+ ve BluTV'nin 2021'in başında duyurduğu stratejik ortaklık, discovery+'ın Blutv'de yayına başlamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Şirket, orijinal içerik üretimini seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirmeye odaklanarak hem iç pazarda hem de global pazarda faaliyetlerini genişletiyor. BluTV de 2023'te izleyicilerle buluşacak dizi, belgesel ve programlar için özel bir video da hazırladı.

'Bozkır', 'Doğu', 'Sokağın Çocukları' ve 'Kıyma' gibi dizilerin yeni sezonları 2023'te yayınlanacak. Yine 'Magarsus' ve 'Ben Bu Boşluğu Nasıl' gibi diziler de yayınlanacak.

Bir diğer yerli girişim GAİN, iki yılda 3 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıyla ulaştı. Platformun 2023 yılında farklı abonelik paketleri de sunmak gibi bir planı var.

Seçici ve farklı işler arayan bir seyirci kitlesini hedefleyen GAİN, BBC ile olan iş birliğine bu yıl da devam edecek. Bu sayede seçilmiş İngiliz drama ve komedilerini sunacak.

GAİN COO'su Salih Aksu, şunları söylüyor: "Genel olarak hedefimiz içerik yapımızı dinamik tutmak ve seyircilerimizin tercihleri doğrultusunda orijinal yapımlar üretmek."

EFE ÇAKIREL MUBI KURUCUSU “TÜRKİYE YAPIMI BİR FİLME ORTAK ALACAĞIZ”

"Türkiye en hızlı büyüdüğümüz pazarlardan biri. Bunun da başlıca sebebi büyük bir genç nüfusa ve müthiş bir sinema merakına sahip olmamız.

Büyük ölçüde hiçbir yerde yayınlanmamış, hatta duyulmamış festival filmlerinden oluşan programlara yer verdiğimiz ve ayda sadece 30 film gösterdiğimiz bir modelden, bugün her türden binden fazla iyi filmi seyirciyle buluşturduğumuz günlere geldik.

Yayıncılıkla yetinmeyip dağıtıma da girdik ve Türkiye için en önemli filmlerin tüm haklarını almaya başladık. Aynı zamanda Türkiye'deki değerli yönetmenlerin yeni projelerini de yakından takip ediyor ve yapım ihtimallerini araştırıyoruz.

2023 yılında Türkiye yapımı bir filme ortak yapımcı olmak hedeflerimiz arasında. Hedefimiz, Türkiye'ye yaptığımız yatırımı sürdürüp, ekibimizi daha da büyüterek hem mevcut etkinliğimizi daha kusursuz hale getirmek."

PELİN MAVİLİ NETFLİX TÜRKİYE, ORTADOĞU, KUZEY AFRİKA KAMU İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ

"KÜRESELDE HİT OLACAK YENİ İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

"Uzun vadede, Netflix'in de aralarında bulunduğu bu yeni eğlence servislerinin geleneksel televizyon yayınlarına göre daha fazla tercih edileceğini düşünüyoruz.

Elbette bu dönüşüm ülkemizde de oldukça güçlü bir şekilde hissediliyor. Türkiye'de kısa sürede 3,5 milyonu aşkın üyeye ulaşmamız bu anlamda önemli bir gösterge.

Türkiye'de bugüne dek 30'un üzerinde yerli dizi, film ve belgesel ürettik; yeni, özgün, anlatılmamış hikayelere alan açmaya gayret ettik.

Orijinal yapımlarımızın yanı sıra yüzlerce yerli yapımı lisanslayıp 30'un üzerinde dile çevirerek hem Türkiye'deki hem de dünyanın dört bir yanındaki üyelerimizle buluşturduk.

2022'de üyelerimizin mobil cihazları üzerinden Netflix profillerine girdiklerinde erişebildikleri 'Netflix Games' özelliğini kullanıma sunduk."