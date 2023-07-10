Dış açık altı ayda 60 milyar doları aştı

Seçim sonrasında yükselişe geçen döviz kurları, beklendiği gibi dış ticarete olumlu değil olumsuz katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yazılı olarak açıklandı.

Haziranda ihracat yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 901 milyon dolara, ithalat yüzde 16,8 azalarak 26 milyar 297 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi yüzde 14,1 azalırken, dış ticaret açığı yüzde 34,5'lik azalışla 5 milyar 396 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,'dan yüzde 79,5'e çıktı.

Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 1,8 azalarak 123 milyar 377 milyon dolara indi. İthalat aynı dönemde yüzde 4,3 artarak 184 milyar 795 milyon dolara çıktı. Böylece dış ticaret açığı ilk altı ayda yüzde 19,1 artarak 61 milyar 418 milyon dolara yükselmiş oldu.

Haziranda ihracata ilk sırayı 1 milyar 780 milyon dolar ile Almanya alırken, bunu 1 milyar 330 milyon dolarla ABD, 1 milyar 12 milyon dolarla da İngiltere takip etti. En çok ihracat yapılan 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,2 oldu.

Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülke 3 milyar 818 milyon dolar ile Çin olurken, Rusya Federasyonu'ndan 2 milyar 981 milyon dolar, Almanya'dan ise 2 milyar 12 milyon dolarlık ithalat yapıldı. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı da yüzde 58,9 olarak hesaplandı.

Haziran ayında en çok ihracatı yapılan ürün grubu yüzde 17,5 azalışla 10 milyar 501 milyon dolarla ham maddede olurken, bu ürünü yüzde 7,7 azalışla 7 milyar 472 milyon dolar olan tüketim malları ve yüzde 13'lük yükselişle 2 milyar 652 milyon dolar olan yatırım malları takip etti.

En çok ithalat ise yüzde 27 azalışla 18 milyar 782 milyon dolarla ham maddede oldu. Bu ürünü sırasıyla yüzde 19,8'lik artışla 3 milyar 832 milyon dolar olan yatırım malları ve yüzde 37,9'luk artışla 3 milyar 640 milyon dolar olan tüketim malları izledi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yazılı olarak yapılan değerlendirmede haziran ayında ihracattaki düşüşün temel nedeninin dokuz günlük bayram tatili olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İthalatımız son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. İthalatımızda yaşanan azalışta takvim dışında enerji ithalatındaki düşüş etkili olmuş olup, haziranda toplam enerji ithalatı yüzde 45,3 azalarak 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

