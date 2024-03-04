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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Dış açık ocakta sert geriledi

Türkiye, dış ticarette 2024'e iyi bir giriş yaptı.

04 Mart 2024
Dış açık ocakta sert geriledi

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar oldu.

İthalat ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre, ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azaldı. Böylelikle dış açık 14,29 milyar dolardan, 6,23 milyar dolara gerilemiş oldu. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak ayında yüzde 57,5 iken, 2024 Ocak ayında yüzde 76,2'ye yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altınhariç ihracat, 2024 Ocak ayında yüzde 3 artarak 18 milyar 44 milyon dolardan 18 milyar 592 milyon dolara yükseldi. 

Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 6,2 azalarak 19 milyar 886 milyon dolardan, 18 milyar 660 milyon dolara geriledi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı da ocak ayında 68 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99,6 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5, madencilik ve taş ocakçılığı  sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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